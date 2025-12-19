Podczas spotkania z Zełenskim pojawił się temat Wołynia. Oto, co powiedział Nawrocki

Z wizytą do Polski przybył Wołodymyr Zełenski. Polityk spotkał się z Karolem Nawrockim, a po rozmowie "w cztery oczy" obaj wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

- Myślę, że w naszym wspólnym interesie jest pochowanie ofiar ludobójstwa wołyńskiego, pochowanie ofiar, oddanie im czci. To wynika z istoty wartości chrześcijańskich, które także przecież łączą Polskę i Ukrainę, ale chcę dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Ją także poruszaliśmy podczas spotkania i chciałbym, żeby ona wybrzmiała podczas naszego spotkania - powiedział Karol Nawrocki na konferencji.

– Dla Federacji Rosyjskiej instrumentalizowanie historii, przeszłości, kłamstwa na temat przeszłości i historii, są jednym z fundamentów jej imperialnego działania, więc my mamy z prezydentem Zełenskim świadomość, że wyjaśniając tą sytuację, realizując 26 wniosków, wybijamy Federacji Rosyjskiej pewien argument –kontynuował polski prezydent.

Prezydent: Wielowymiarowa pomoc Polski nie spotkała się z należytym docenieniem i zrozumieniem Ukrainy

Nawrocki poinformował, że w trakcie rozmowy poruszył kwestię relacji polsko-ukraińskich, które nie w każdym aspekcie wyglądają tak, jak powinny.

– Mamy dzisiaj świadomość i odnoszą też takie wrażenie Polacy, a prezydent Polski jest tylko i aż głosem narodu polskiego, ale o tym także rozmawialiśmy, że Polacy odnoszą wrażenie, co zyskuje swoje odbicie także w badaniach sondażowych, w pewnej ogólnej atmosferze, o której doskonale wie pan ambasador, odnoszą wrażenie, że nasz wysiłek czy wielowymiarowa pomoc Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji nie spotkały się z należytym docenieniem i zrozumieniem. To było także jednym z tematów naszej dyskusji z panem prezydentem. Tak czujemy, jak mogliby powiedzieć Polacy, jak mówię ja jako prezydent Polski i to przekazałem w twardej, uczciwej, ale bardzo miłej, dżentelmeńskiej rozmowie z prezydentem Zełenskim – zaznaczył Nawrocki.

– Mamy też świadomość, że władze w Kijowie mają dzisiaj w ręku instrumenty, by te emocję, ten trend powstrzymać i ten trend odrzucić. To było przedmiotem naszej dyskusji też z panem prezydentem i dlatego się spotkaliśmy, aby w sprawach wielkich, w sprawach bezpieczeństwa, zagrożenia Federacji Rosyjskiej rozwiązywać te kwestie, które wymagają dzisiaj działania – mówił dalej.

