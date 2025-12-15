"Bardzo ważna osoba" w Sejmie. Nieoficjalne doniesienia ws. wizyty

W piątek, 19 grudnia, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w Warszawie z Karolem Nawrockim, pierwszy raz od czasu objęcia przez niego stanowiska prezydenta.

Z nieoficjalnych doniesień Polskiego Radia wynika, że Zełenski w trakcie wizyty w Polsce ma odwiedzić Sejm. Niewykluczone jest także spotkanie ukraińskiego przywódcy z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Tego dnia w Sejmie będą obowiązywały zaostrzone zasady bezpieczeństwa, a w parlamencie ma gościć "bardzo ważna osoba" – ustalili dziennikarze PR.

Nawrocki: Czekam na Zełenskiego w Warszawie

– Czekam na pana prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Mam nadzieję, że przyjmie moje zaproszenie – powiedział Karol Nawrocki podczas listopadowej wizyty w Pradze. Powtórzył w ten sposób stanowisko, które przedstawił wcześniej w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy".

– Zapraszam prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Myślę, że to będzie doskonała okazja, aby odwiedził milion Ukraińców w Polsce i spotkał się z nimi, jak również podziękował za wielkie wsparcie, którego Polska udziela Ukrainie od 2022 r. – argumentował Nawrocki w rozmowie z Karolem Gacem.

Jak tłumaczył, relacje polsko-ukraińskie muszą być symetryczne. Wyraził również nadzieję, że Zełenski przybędzie do Warszawy "z dobrymi informacjami o ekshumacjach na Wołyniu, na które czekamy".

Długo wyczekiwana wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce

Prezydenci Polski i Ukrainy odbyli krótką rozmowę we wrześniu na marginesie szczytu ONZ w Nowym Jorku. Niedługo potem strona ukraińska twierdziła, że Nawrocki wkrótce odwiedzi Kijów, czemu zaprzeczył Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał w niedzielę (14 grudnia), że prezydencka kancelaria zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie Nawrocki-Zełenski 19 grudnia w Warszawie. Jak dodał, głównymi tematami rozmów głów państw mają być bezpieczeństwo, sprawy gospodarcze i historyczne. "Ustalane są szczegóły planowanej wizyty" – napisał Leśkiewicz w serwisie X.

twitter

Ekshumacje na Wołyniu. Apel Nawrockiego do Zełenskiego ws. Polaków

W lipcu Nawrocki – jeszcze jako prezydent elekt – zwrócił się do Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji Polaków pomordowanych na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów.

W sierpniu Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Prezydent przedstawił też inicjatywę ustawodawczą, która ma na celu zrównanie symbolu Bandery z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi.

Czytaj też:

Ambasador Ukrainy o wymianie z Polską. "Nie wolno nam rozmawiać o szczegółach"