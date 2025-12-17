Tyle wyniosła inflacja w Polsce. Nowe dane

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2025 r.

Eurostat podał również, że inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,1 proc. r/r w listopadzie 2025 r. wobec 2,1 proc. r/r miesiąc wcześniej. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wyniósł -0,3 proc. Rok wcześniej HICP w strefie euro wyniósł 2,2 proc. r/r.

"W listopadzie 2025 r. największy wpływ na roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,58 pkt proc.), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,46 pkt proc.), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,14 pkt proc.) oraz energia (-0,04 pkt proc.)" – czytamy w komunikacie.

Oto najniższe i najwyższe stopy inflacji w Europie

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,2 proc. r/r.

W listopadzie 2025 r. roczna inflacja w całej Unii Europejskiej wyniosła 2,4 proc. w porównaniu z 2,5 proc. w październiku. W ujęciu miesięcznym wskaźnik spadł o 0,2 proc. Rok wcześniej HICP wyniósł w UE 2,5 proc. r/r.

"Najniższe roczne stopy inflacji odnotowano na Cyprze (0,1 proc.), we Francji (0,8 proc.) oraz we Włoszech (1,1 proc.). Najwyższe roczne stopy inflacji odnotowano w Rumunii (8,6 proc.), Estonii (4,7 proc.) oraz Chorwacji (4,3 proc.). W porównaniu z październikiem 2025 r. roczna inflacja spadła w 12 państwach członkowskich, pozostała na niezmienionym poziomie w 5, a wzrosła w 10" – czytamy w komunikacie.

Tyle wyniosła inflacja bazowa

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7 proc. w listopadzie 2025 r. w ujęciu rocznym wobec 3 proc. r/r w październiku br. – podał Narodowy Bank Polski.

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w listopadzie wynosił 2,7 proc. r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła z kolei 3,1 proc., wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej.

