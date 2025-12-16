Nowe dane ws. inflacji. Wyraźny trend

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w listopadzie wynosił 2,7 proc. r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej.

NBP odsłania karty. Szczegółowe wyliczenia ws. inflacji bazowej

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,1 proc., wobec 3,4 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,4 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie wyniósł 2,5 proc. r/r.

Tyle wyniosła inflacja konsumencka. Nowe dane GUS

Według finalnych danych, inflacja konsumencka wyniosła 2,5 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2025 r. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2025 r. wzrosły o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (przy wzroście cen usług o 5,3 proc. i towarów o 1,4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (w tym towarów o 0,1 proc., a ceny usług utrzymały się na tym samym poziomie)" – czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

W listopadzie br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 pkt proc. i 0,02 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 pkt proc. i 0,02 pkt proc.

