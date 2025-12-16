Student KUL planował zamach. Wiceminister zabrał głos

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Mateusza W., podejrzewanego o przygotowywanie "masowego zamachu" na jednym z jarmarków świątecznych.

Mężczyzna miał planować zamach z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Wcześniej pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. "Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego" – przekazał Jacek Dobrzyński.

Standerski: Duży problem z agresją

Do sprawy odniósł się we wtorek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

– 19-letni student KUL planował zamach. To niebywałe, ale bardzo ważne, że służby zareagowały i zapobiegły temu zdarzeniu. Niepokojące jest jednak to, że mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem agresji – powiedział polityk Nowej Lewicy.

Jak zaznaczył wiceszef resortu cyfryzacji, "to pokazuje, że jest duży problem z agresją w tak młodym wieku, w którym byśmy sobie tego nie wyobrażali wcześniej".

Wiceminister cyfryzacji: Algorytmy premiują treści związane z agresją

Standerski zwrócił uwagę na wpływ mediów społecznościowych – Oczywiście, że mają na to wpływ, każdy może sobie założyć konto w takich mediach i sam zobaczy, jak szybko, przewijając materiały tam dostępne, trafi na taki, którego nie chciałby widzieć lub nie powinien, jeśli jest osobą nieletnią – podkreślił.

Zdaniem wiceministra, "media społecznościowe i algorytmy, które premiują treści związane z przemocą, agresją lub nieodpowiednie dla młodych ludzi" mogą powodować ich radykalizację.

Polityk zaznaczył, że "bardzo szybkie i częste trafianie w sieci na materiały związane z przemocą lub niewłaściwe dla młodzieży" może powodować "wiele problemów".

