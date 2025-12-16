Student KUL planował zamach. Wiceminister zabrał głos
Student KUL planował zamach. Wiceminister zabrał głos

Funkcjonariusz ABW
Funkcjonariusz ABW Źródło: PAP
Funkcjonariusze ABW zatrzymali studenta KUL, podejrzewanego o przygotowywanie zamachu na jarmarku świąteczny. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zwrócił uwagę na rolę algorytmów.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymali studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Mateusza W., podejrzewanego o przygotowywanie "masowego zamachu" na jednym z jarmarków świątecznych.

Mężczyzna miał planować zamach z wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Wcześniej pozyskiwał wiedzę o sposobach samodzielnego wykonania materiałów, które miały posłużyć do przeprowadzenia aktu terrorystycznego. "Planował również wstąpienie do organizacji terrorystycznej, aby uzyskać pomoc w zakresie realizacji zamierzonych działań. Celem przestępstwa było zastraszenie wielu osób, a także wsparcie Państwa Islamskiego" – przekazał Jacek Dobrzyński.

Standerski: Duży problem z agresją

Do sprawy odniósł się we wtorek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

– 19-letni student KUL planował zamach. To niebywałe, ale bardzo ważne, że służby zareagowały i zapobiegły temu zdarzeniu. Niepokojące jest jednak to, że mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem agresji – powiedział polityk Nowej Lewicy.

Jak zaznaczył wiceszef resortu cyfryzacji, "to pokazuje, że jest duży problem z agresją w tak młodym wieku, w którym byśmy sobie tego nie wyobrażali wcześniej".

Wiceminister cyfryzacji: Algorytmy premiują treści związane z agresją

Standerski zwrócił uwagę na wpływ mediów społecznościowych – Oczywiście, że mają na to wpływ, każdy może sobie założyć konto w takich mediach i sam zobaczy, jak szybko, przewijając materiały tam dostępne, trafi na taki, którego nie chciałby widzieć lub nie powinien, jeśli jest osobą nieletnią – podkreślił.

Zdaniem wiceministra, "media społecznościowe i algorytmy, które premiują treści związane z przemocą, agresją lub nieodpowiednie dla młodych ludzi" mogą powodować ich radykalizację.

Polityk zaznaczył, że "bardzo szybkie i częste trafianie w sieci na materiały związane z przemocą lub niewłaściwe dla młodzieży" może powodować "wiele problemów".

Źródło: Radio Zet / RMF FM, X, DoRzeczy.pl
