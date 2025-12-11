Spotkanie z Braunem w seminarium odwołane. "Ksiądz rektor został wprowadzony w błąd"

Z plakatu rozpowszechnionego w mediach społecznościowych przez Konfederację Korony Polskiej wynika, że w piątek 12 grudnia w murach Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie miało się odbyć spotkanie z Grzegorzem Braunem połączone z promocją książki "Ostatni więzień Rakowieckiej" dr. Mateusza Piskorskiego. Wydarzenie zaplanowano na godz. 18:00 w refektarzu AWSD.

W rozmowie z KAI ks. kan. dr Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy kurii szczecińsko-kamieńskiej, poinformował, że organizatorzy spotkania z obydwoma politykami wnioskowali o udostępnienie miejsca na "spotkanie opłatkowe". Na plakacie zapraszającym do udziału w wydarzeniu nie ma jednak takich informacji.

"Ksiądz rektor uznał, że został wprowadzony w błąd"

– Sala na to spotkanie została wynajęta w seminarium tak jak wielu grupom, które organizują spotkania opłatkowe. W okresie przedświątecznym w seminarium jest sporo takich grup, bo są do tego warunki. Sala została wynajęta przez administrację seminarium duchownego. Prośba skierowana do administracji AWSD zawierała informację o spotkaniu opłatkowym, nikt nie przynosił plakatu. My też dowiedzieliśmy się z niego, że to ma być coś innego – powiedział ks. kan. dr Łuszczek. Jak poinformował, zgodę na spotkanie sympatyków Konfederacji Korony Polskiej wydał dyrektor administracyjny szczecińskiego seminarium duchownego w porozumieniu z rektorem AWSD.

– Od strony archidiecezji sprawa wygląda w ten sposób: została wynajęta sala na spotkanie opłatkowe przez administrację seminarium. Nie wiem, kto występował z wnioskiem. Takich spotkań jest wiele. Ksiądz arcybiskup nie interweniuje w takich sprawach, nie zajmuje się takimi szczegółami i nie był informowany o takim spotkaniu – mówił rzecznik szczecińsko-kamieńskiej kurii metropolitalnej. Jak dodał, w szczecińskim seminarium duchownym przez lata spotykali się przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych.

Po pierwszej rozmowie z KAI ks. kan. dr Krzysztof Łuszczek oddzwonił ponownie, informując, że spotkanie z Grzegorzem Braunem i Mateuszem Piskorskim zostało odwołane. – Ksiądz rektor uznał, że został wprowadzony w błąd, gdyż informacja na plakacie nie zawierała rzeczywistego charakteru planowanego spotkania – oświadczył.

Mateusz Piskorski to lider prorosyjskiej partii Zmiana. Został zatrzymany w 2016 r. przez ABW. Przedstawiono mu zarzuty o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego i chińskiego wywiadu. W grudniu 2018 r. wyszedł z aresztu za poręczeniem majątkowym. W Rosji udzielał się w prokremlowskich mediach. Jest m.in. tłumaczem jednej z książek Aleksandra Dugina, proputinowskiego ideologa. W przeszłości współzakładał szczeciński oddział stowarzyszenia Niklot, propagującego neopoganizm.

