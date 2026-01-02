Pierwszy sondaż w 2026 roku. Tak dziś zagłosowaliby Polacy

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wynika, że gdyby wybory parlamentarne miałyby odbyć się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 34,2 proc. osób.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 29,88 proc. badanych.

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem na poziomie 10,15 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Nowa Lewica (7,37 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (7,22 proc.).

Pod progiem wyborczym – zgodnie z wynikami sondażu – znajdują się: Partia Razem (4,58 proc.), Polska 2050 Szymona Hołowni (3,31 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (1,11 proc.).

Na inną partię zagłosowałoby 2,18 proc. Polaków.

Politolog skomentował wyniki sondażu

Wyniki sondażu skomentował w rozmowie z „Super Expressem” prof. Rafał Chwedoruk.

– Wszystko to, co widzieliśmy od wyborów prezydenckich do końca kalendarzowego roku, potwierdza się: KO z wyraźną przewagą nad PiS, w kręgu swoich wyborców i co brakiem prostej koncepcji wyrwania się z patowej sytuacji. Konfederacja, która jest poniżej rezultatu osiągniętego przez Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich i raczej chyba nastawiona na to, by bronić tego stanu posiadania. Lewica pewna wejścia do Sejmu, ale niekoniecznie pewna tego, że razem z KO starczy to do sprawowania władzy. I partia Grzegorza Brauna, na której duże fluktuacje poparcia będą czymś, co będziemy regularnie obserwowali. Ta partia zajęła trochę miejsce Konfederacji i stała się taką uniwersalną partią protestów. A partia Razem kolejny raz nie potrafi zdyskontować dobrego wyniku – ocenił.

Zdaniem politologa jeśli chodzi o PLS, to nawet wynik 1,11 proc. nie zamknie ludowcom drogi na listy, na przykład Koalicji Obywatelskiej.

– Polska 2025 nie wpisują się w żaden sposób w główne strukturalne konflikty w polskim społeczeństwie. Polska 2050 w różnym stopniu, jest po prostu bytem symetrycznym do PO w wymiarze programowym, a nie mogą istnieć w systemie partyjnym. Dwie w zasadzie takie same partie obok siebie. Do tego dochodzi kryzys przywództwa, no i sytuacja podobna jak przy każdej partii kształtowanej wokół osoby popularnego lidera, często z poza świata polityki. Za każdym razem kończy się to tak samo. Ta polityka ma swoje ograniczenia. Przede wszystkim są to ograniczenia w czasie. – tłumaczył ekspert.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31.12.2025 – 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

