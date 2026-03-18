W nowym sondażu dobre wieści dla Konfederacji. Co z PiS i KO?

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że na Koalicję Obywatelską chce głosować 32,6 proc. badanych. To wzrost o 2 pkt proc.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25 proc. To także wzrost poparcia – o 1,5 pkt proc.

Sondaż: Konfederacja z największym wzrostem poparcia

Podium zamyka Konfederacja, która odnotowała największy wzrost – o 2,5 pkt proc. Na ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena chce zagłosować 14,7 proc. Polaków.

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna odnotowuje poparcie na poziomie 8,5 proc.

Dwóch koalicjantów Tuska poza Sejmem

Pod progiem wyborczym znalazło się dwóch koalicjantów Donalda Tuska – PSL z wynikiem 4,2 proc. oraz Polska 2050, która znajduje się na marginesie błędu statystycznego z poparciem 0,7 proc.

Poza KO jedynie współtworząca obecny rząd Lewica znalazłaby się w Sejmie. Chęć oddania głosu na partię zadeklarowało 6,7 proc. badanych. To spadek o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Partia Razem zanotowała spadek poparcia o 2 pkt proc. i obecnie chce na nią głosować 2,2 proc. ankietowanych.

Które partie mogą utworzyć rząd po wyborach?

„Takie wyniki oznaczają, że obecna koalicja rządząca w obecnym kształcie straciłaby większość w Sejmie, a o tym, kto będzie sprawował władzę, decydowałaby postawa posłów Konfederacji” – zauważa Wirtualna Polska.

Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeliczył poparcie partii na mandaty w Sejmie. W 460-osobowym Sejmie Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 189 miejsc, a Prawo i Sprawiedliwość na 140. Konfederacja do Sejmu wprowadziłaby 74 posłów, a Konfederacja Korony Polskiej 34. Jeśli chodzi o Lewicę – przypadałyby jej 23 mandaty.

Samodzielną większość (248 mandatów) posiadałaby koalicja prawicowa (PiS + cała Konfederacja). Obecna koalicja rządząca (KO plus Lewica) bez PSL i Polski 2050 traci większość.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27 lutego – 1 marca 2026 roku, metodą mieszaną CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wspomagane komputerowo wywiady internetowe) na ogólnopolskiej grupie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Czytaj też:

