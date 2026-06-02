Radosna nowina u Uznańskich-Wiśniewskich. Astronauta i posłanka zostali rodzicami

Polski astronauta i posłanka Koalicji Obywatelskiej powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Informację o narodzinach syna opublikowali we wtorek w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączyli zdjęcie wykonane w szpitalu. – Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn – napisali. Rodzice nie ujawnili imienia dziecka ani innych szczegółów dotyczących narodzin.

Radosna nowina rok po ślubie

Informacja o powiększeniu rodziny nie była zaskoczeniem. Dokładnie 2 stycznia 2026 roku, w pierwszą rocznicę ślubu, małżonkowie poinformowali, że spodziewają się dziecka. – Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku – przekazał wówczas Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Krótko po ślubie Uznański-Wiśniewski rozpoczął przygotowania do misji kosmicznej. W czerwcu 2025 roku poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną w ramach misji Axiom 4. Astronauta spędził w przestrzeni kosmicznej kilkanaście dni, a na Ziemię wrócił 15 lipca. Tym samym został drugim Polakiem po Mirosławie Hermaszewskim, który poleciał w kosmos, oraz pierwszym Polakiem, który znalazł się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Podczas misji przeprowadził kilkanaście eksperymentów naukowych. Dotyczyły one m.in. działania zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji w warunkach niskiej grawitacji, wpływu pobytu w kosmosie na zdrowie psychiczne człowieka oraz wykorzystania mikroglonów w przyszłych misjach kosmicznych.

Spór astronauty z POLSA

W ostatnich tygodniach o Sławoszu Uznańskim-Wiśniewskim było głośno także z innego powodu. Pojawiły się bowiem informacje o konflikcie między astronautą a kierownictwem POLSA. Według medialnych doniesień, podczas zamkniętego posiedzenia Rady 11 maja, Uznański-Wiśniewski miał krytycznie wypowiadać się o działalności Agencji oraz kierunku rozwoju polskiego sektora kosmicznego. W protokole ze spotkania znalazł się zapis, że miał stwierdzić, iż europejski program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2 "nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji". Astronauta miał także zwracać uwagę na niewykorzystanie środków finansowych przez Agencję. Według przedstawionych danych w 2025 roku POLSA wykorzystała 38 proc. dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju.

Tydzień po posiedzeniu prezes POLSA Marta Wachowicz skierowała pismo do członków Rady Agencji i przedstawicieli rządu. Zaapelowała w nim o "niezwłoczne podjęcie stanowczych działań mających na celu doprowadzenie do zaprzestania przez Pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania kwestii związanych z działalnością Agencji, projektami strategicznymi, bezpieczeństwem państwa oraz współpracą międzynarodową". W piśmie znalazł się również postulat, by astronauta "nie występował publicznie jako osoba kojarzona z działalnością Agencji".

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