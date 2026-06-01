POLSA wystąpiła przeciwko Uznańskiemu-Wiśniewskiemu. Chce konkretnego zakazu

Spór wybuchł po zamkniętym posiedzeniu Rady POLSA, które odbyło się 11 maja. W spotkaniu uczestniczył Sławosz Uznański-Wiśniewski, który w ostatnich miesiącach coraz częściej krytycznie wypowiadał się o funkcjonowaniu Agencji oraz kierunku rozwoju polskiego sektora kosmicznego.

Krytyka podczas posiedzenia Rady

Według informacji ujawnionych przez media astronauta miał podczas posiedzenia zakwestionować zaangażowanie POLSA w europejski program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2. W protokole ze spotkania znalazł się zapis, że Uznański-Wiśniewski miał stwierdzić, iż projekt "nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji".

Astronauta miał również zwracać uwagę na niewykorzystane środki finansowe pozostające w dyspozycji Agencji. Według przedstawionych danych w 2025 roku POLSA wykorzystała jedynie 38 proc. dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju. Do końca maja 2026 roku Agencja nie wystąpiła natomiast o kolejne środki. Podobne uwagi pojawiały się wcześniej także ze strony przedstawicieli branży kosmicznej, którzy zarzucali Agencji brak wsparcia dla sektora oraz niewykorzystanie zainteresowania wywołanego historyczną misją polskiego astronauty.

Pismo do rządu

Tydzień po posiedzeniu Rady prezes POLSA Marta Wachowicz skierowała pismo do członków Rady Agencji i przedstawicieli rządu. Jak wynika z treści dokumentu, zaapelowała o "niezwłoczne podjęcie stanowczych działań mających na celu doprowadzenie do zaprzestania przez Pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania kwestii związanych z działalnością Agencji, projektami strategicznymi, bezpieczeństwem państwa oraz współpracą międzynarodową".

W piśmie znalazł się również postulat, aby astronauta "nie występował publicznie jako osoba kojarzona z działalnością Agencji".

Zarzuty wobec POLSA

W samym środowisku kosmicznym krytykowano sposób wykorzystania sukcesu misji Uznańskiego-Wiśniewskiego oraz działania komunikacyjne instytucji. Wśród zarzutów wymieniano zwolnienie rzecznik prasowej odpowiedzialnej za komunikację misji na dwa tygodnie przed startem. Krytycy wskazywali także, że spotkania z astronautą po jego powrocie do kraju organizowane były głównie przez przedsiębiorców i pasjonatów branży kosmicznej.

W październiku 2025 roku do mediów trafił również anonimowy list sygnalistów z POLSA. Autorzy dokumentu opisywali chaos w zarządzaniu, problemy komunikacyjne oraz brak planu wykorzystania sukcesu misji kosmicznej. Wskazywali także na zwolnienia doświadczonych pracowników i brak osoby odpowiedzialnej za współpracę z przemysłem.

Czytaj też:

Uznański-Wiśniewski wyróżniony przez SGH. Otrzymał prestiżowy tytułCzytaj też:

Wielkie zmiany w życiu astronauty i znanej posłanki. Uznański-Wiśniewski ogłosił radosną nowinę