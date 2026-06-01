"Każde pieniądze można zmarnować". Mentzena zapytano, jak oddłużyć państwo

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, prezes Nowej Nadziei, został zapytany w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak oddłużyć nasze państwo.

Mentzena zapytano, jak oddłużyć nasze państwo

Zdaniem Sławomira Mentzena "problemem, który mamy jest to, że odpowiedzią polityków na wszystkie problemy jest to – dajmy więcej pieniędzy".

– Ochrona zdrowia nie działa, dajmy więcej pieniędzy. Wojsko nie działa, dajmy więcej pieniędzy. Na kulturę dajmy więcej pieniędzy, może będzie działać na naukę. To nie jest, uważam, właściwa metoda, bo nie ma znaczenia ile wydajemy pieniędzy, tylko jak je wydajemy, bo każde pieniądze można zmarnować – podkreślił.

Polityk Konfederacji podaje przykłady z NCN

Polityk Konfederacji podał przykład – bo, jak wyjaśnił – trafił na to dziś rano.

– Taka strona, która publikuje niektóre projekty finansowane przez chyba Narodowe Centrum Nauki, na co idą nasze pieniądze i my nawet o tym nie wiemy, bo ciągle słyszymy, że na nic nie ma pieniędzy. A na przykład NCN przyznał grant 1 mln 100 tys. zł na jeden z grantów – mówił. Na kolejny przyznał ponad 1 mln zł, a jeszcze na inny – 700 tys. zł.

– Jak to działa? Jak rodzice mają chore dziecko, to muszą stanąć na głowie, zbierać po milion przez wiele miesięcy, żeby znaleźć leki, czy jakieś eksperymentalne terapie na leczenie własnego dziecka. Muszą się sami postarać, a potem przychodzi jakiś człowiek i dostaje 1 mln 100 tys. zł tak po prostu na jakieś środowiskowe strefy krytyczne, jakiś bełkot, który w ogóle nic nie znaczy – powiedział.

Sławomir Mentzen ocenił, że "może ci ludzie, co odpowiadają za takie granty sobie zrobią zbiórkę w internecie, może ktoś im się zrzuci i może uzbierają milion na badanie błota w Europie Środkowo-Wschodniej".

– Ale wątpię, bo na dziecko da się, jak się człowiek bardzo postara, uzbierać pieniądze. Na błoto myślę, żeby nie uzbierali. To niech oni zbierają pieniądze, a niech nasze ciężko zarobione pieniądze, pójdą naprawdę na prawdziwe rzeczy potrzebne – dodał.

"Nasze państwo marnuje olbrzymie pieniądze"

Zdaniem polityka Konfederacji "nasze państwo marnuje olbrzymie pieniądze i nasze samorządy marnują olbrzymie pieniądze".

– W pierwszym kroku trzeba przestać marnować te pieniądze – dodał.

Sławomir Mentzen podkreślił, że "z tym marnotrawstwem po prostu trzeba jak najszybciej skończyć".

– Musimy mieć przede wszystkim pełną wiedzę, na co są wydawane nasze pieniądze. Bo wtedy sami sobie przez internet zobaczymy, gdzie one są marnowane. I wywieziemy na taczkach tych, którzy marnują, bo takie rzeczy normalnie, publicznie po internecie nie chodzą. I Polacy nie wiedzą co się dzieje – wskazał.

Afera KPO

Podkreślił, że afera KPO wybuchła dlatego, że ktoś umieścił w internecie mapę tych dotacji.

– To ludzie zaczęli sobie wieczorem klikać i patrzą, że te dotacje na jachty idą. Przecież gdyby nie ta mapka w internecie, nikt by się do tych jachtów nie dokopał. I do teraz by nam wciskali, że to KPO jest takie dobre – ocenił.

Sławomir Mentzen dodał, że "musimy mieć pełną wiedzę o naszych wydatkach". – Wtedy wszystkie takie kwiatki wyjdą i nasze wydatki znacząco spadną – powiedział.

Czytaj też:

Bosak czy Mentzen? Wyborcy Konfederacji wybraliCzytaj też:

"Chciałem powiedzieć, że jest idiotą". Mentzen nie zamierza przepraszać gen. Kukuły