Tusk świętuje Dzień Dziecka. Zandberg: Ustawa o bezpłatnych obiadach czeka

"Ustawa o bezpłatnych obiadach w szkole leży w sejmowej zamrażarce od 245 dni. Ale za to szef marszałka Czarzastego wrzucił roleczki o tym jak bardzo kocha dzieci" – zakpił lider Razem Adrian Zandberg.

Chodzi o posty publikowane przez premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych z okazji Dnia Dziecka. "Stylówka ze zdjęcia ⁠może i dyskusyjna, ale ta dziecięca odwaga to coś, czego życzę dziś każdemu z Was – niezależnie od tego, ile macie lat. Pięknego Dnia Dziecka!" – napisał Tusk i pokazał swoje zdjęcie z dzieciństwa.

Tusk: Od tego zależy nasza przyszłość

W kolejnym wpisie premier odniósł się do rządowego programu dofinansowania in vitro. – Wszystkie dzieci są nasze. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci urodziło się jak najwięcej, żeby miały jak najlepszą opiekę. To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, które urodziły się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro. 15 tysięcy. Chcę podkreślić, jak ważne jest to, żebyśmy wszyscy, i państwo, i instytucje, i ludzie, żebyśmy wszyscy mobilizowali wszystkie nasze siły, żeby dzieci było w Polsce jak najwięcej. Żeby były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego – mówi polityk na nagraniu.

– Żeby znowu to było coś, o czym wszyscy marzą i coś, czego wszyscy chcą. Od tego zależy nasza przyszłość. Jeszcze raz bardzo wam gratuluję. Dziękuję za waszą cierpliwość – zakończył Tusk.

Z kolei w niedzielę 31 maja w ogrodzie przy KPRM zorganizowano Dzień Dziecka. "Eksperymenty, roboty, kreatywne warsztaty, sportowe wyzwania i mnóstwo niespodzianek – już w niedzielę, 31 maja, od godz. 10.00 ogród Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieni się w prawdziwą krainę wyobraźni. Tego dnia najmłodsi przejmą stery i wspólnie wyruszymy do świata, w którym wszystko jest możliwe. Wstęp na wydarzenie jest darmowy!" – reklamowała wydarzenie Kancelaria.