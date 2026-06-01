Premier: Mamy 15 tysięcy więcej skarbów

W poniedziałek (1 czerwca) Donald Tusk wziął udział w wydarzeniu zorganizowanym z okazji, jak podało Centrum Informacyjne Rządu, "2. urodzin programu in vitro". – Często mi się zdarza czytać wasze listy, rozmawiać z wami, z rodzicami dzieci, które pojawiły się na świecie dzięki waszej miłości, waszym wysiłkom i dzięki tej procedurze, która jest bardzo wymagająca. Ale każda cena jest warta zapłacenia za szczęście rodziców, szczególnie kiedy czeka się długo na to wymarzone dziecko – mówił premier.

– To jest też bardzo ważne z punktu widzenia państwa. Wszystkie dzieci są nasze. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci rodziło się jak najwięcej, żeby miały jak najlepszą opiekę. To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, którzy urodzili się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro – kontynuował.

– W czasie kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jak byśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Bardzo wam gratuluję – zwrócił się do rodziców szef rządu.

Rządowy program finansowania in vitro

Program wsparcia in vitro jest skierowany do par, u których zdiagnozowano niepłodność lub potwierdzono nieskuteczność innych metod leczenia w okresie co najmniej 12 miesięcy. Mogą wziąć w nim udział mężczyźni do 55 lat, kobiety do 42 lat – jeżeli korzystają z własnych komórek rozrodczych albo nasienia dawców, lub do 45 lat w przypadku dawstwa oocytów lub zarodków.

Pary przystępujące do programu mogą skorzystać z refundacji do sześciu procedur wspomaganego rozrodu, w tym do czterech cykli z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych lub nasienia dawcy, do dwóch cykli z in vitro z oocytami dawczyń oraz do sześciu cykli z dawstwem zarodków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, niepłodność jest chorobą. Szacuje się, że mniej więcej co szósta osoba na świecie doświadcza problemów z płodnością, a w niektórych krajach Europy trudności z zajściem w ciążę dotyczą już nawet co czwartej pary w wieku rozrodczym. Niepłodność stała się jednym z kluczowych wyzwań współczesnej medycyny i zdrowia publicznego.

