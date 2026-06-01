Zmiana w dowództwie Wojska Polskiego. Nawrocki zdecydował

Szef BBN Bartosz Grodecki przekazał na platformie X, że "prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu z dniem 2 czerwca gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych".

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP aktu mianowania gen. Ireneuszowi Nowakowi.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych to jeden z trzech najważniejszych oficerów w Wojsku Polskim. Dowódca odpowiada m.in. za bieżącym dowodzeniem np. siłami ochraniającymi wschodnią granicę, polską przestrzeń powietrzną, operacjami na Bałtyku czy polskie kontyngenty za granicą.

Do tej pory stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP pełnił gen. Maciej Klisz.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że "jutro na mój wniosek gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak zostanie mianowany przez Prezydenta RP na stanowisko Dowódcy Rodzajów Operacyjnych Sił Zbrojnych RP".

Podkreślił, że "ta zmiana wiąże się z planowanym awansem dotychczasowego dowódcy gen. broni Macieja Klisza na stanowisko szefa sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum".

Szef MON podziękował oficerom za dotychczasową współpracę. "Gratuluję nominacji i życzę powodzenia w dalszej służbie. Awanse Panów Generałów są dowodem uznania dla profesjonalizmu, doświadczenia i szacunku dla Wojska Polskiego" – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ireneusz Nowak urodził się w 1972 roku. To pilot wojskowy i generał dywizji Wojska Polskiego. W latach 2014-2016 był dowódcą 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, zaś w latach 2018-2021 sprawował funkcję dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. W latach 2023-2025 był inspektorem Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Od 20 października 2025 roku jest zastępcą Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

