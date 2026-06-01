Morawiecki znowu na świeczniku. Kaczyński zwołuje pilne spotkanie

We wtorek 2 czerwca o godz. 16 ma zebrać się Komitet Polityczny PiS. Jak donosi Wirtualna Polska, posiedzenie ma się odbyć w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej. Głównym tematem rozmów ma być podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej stowarzyszeń w ramach PiS. – Trzeba w końcu to rozstrzygnąć, zgodnie z zapowiedzią szefa – mówi nam jeden z członków komitetu. Na spotkaniu mogą zostać ustalone szczegóły dotyczące tzw. Rady Ekspertów, której powołanie zapowiedział kilka tygodni temu Kaczyński.

– Rzeczywiście, coś w trawie piszczy – potwierdza w rozmowie z WP europoseł PiS Jacek Ozdoba. Kierownictwo partii skupi się na kwestii stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. W odpowiedzi zapowiedziano powstanie drugiego stowarzyszenia. skupione wokół kandydata PiS na premiera Przemysław Czarnka, jednak to nie on ma stanąć na jego czele.

Jarosław Kaczyński "stanowczo sprzeciwia się" funkcjonowaniu stowarzyszeń, które "mogłyby stanowić polityczną konkurencję w partii".

Czy prezes Kaczyński zakaże działania obu stowarzyszeniom? "Robił to już wszak kilkukrotnie. Bezskutecznie; za każdym razem Morawiecki i jego ludzie odpowiadali, że zamierzają kontynuować działalność w ramach Rozwoju Plus – bo nie ma ona służyć konkurowaniu z PiS-em. Przeciwnie – ma poszerzać poparcie i docierać do nowych grup wyborców" – czytamy.

Złe wieści dla Morawieckiego. Chodzi o jego stowarzyszenie

Na jakie poparcie mogłoby liczyć stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, gdyby zdecydowało się na samodzielny start w wyborach? W połowie maja badanie na ten temat zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET. Jego uczestnikom zadano następujące pytanie: "Czy gdyby ugrupowanie polityczne Mateusza Morawieckiego wystartowało w wyborach do Sejmu, rozważyłbyś oddanie na nie głosu?".

Na tak zadane pytanie odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 8,6 proc. respondentów, z kolei "raczej tak" – 12,1 proc. Oznacza to, że co piąty Polak (20,7 proc.) rozważyłby oddanie głosu na partię Morawieckiego.

Negatywne odpowiedzi stanowią jednak zdecydowaną większość. Aż 49,1 proc. uczestników badania zadeklarowało, że "zdecydowanie nie" wzięłoby pod uwagę takiej decyzji wyborczej. Odpowiedź "raczej nie" wybrało z kolei 18,7 proc. uczestników sondażu.

Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie ma 11,5 proc. ankietowanych.

