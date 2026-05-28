Kto utopi Polskę w długach – Tusk czy Morawiecki? A może jednak…?

Dupol PO-PiS/KO-PiS zagiął sobie bowiem na Polskę parol i nie zamierza jej – czyli nam, jej obywatelom i podatnikom – w żadnym razie odpuścić.

Jak wiadomo, w imieniu obu tych partii, czyli Platformy/Koalicji i PiS, zadłużali/zadłużają Polskę na wyścigi były premier Mateusz Morawiecki i obecny premier Donald Tusk. Co prawda za swoich pierwszych dwóch kadencji na fotelu szefa rządu (2007-2014) Tusk zadłużył Polskę dodatkowo „tylko” na około 500 mld zł, zostawiając kasę państwa z długiem w wysokości nieco ponad 900 mld zł, to jednak teraz – w ciągu zaledwie nieco ponad dwóch lat swoich rządów (od końca 2023 r. do początku 2026 r.) – zadłużył nasze państwo już na aż około 600 mld zł.