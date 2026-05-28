Nagły zwrot w sprawie Ziobry. Nowa decyzja sądu

Jak podaje RMF FM, przyspieszenie decyzji o dwa miesiące wynika ze "zmiany terminów urlopów członków składu orzekającego w tej sprawie".

Posiedzenie ma dotyczyć prawomocności wcześniejszej decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa o zastosowaniu wobec polityka trzymiesięcznego aresztu.

Ziobro zostanie aresztowany? Sąd zdecyduje szybciej

Zażalenie na decyzję o areszcie złożył obrońca Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Obrona kwestionuje zarówno zasadność środka zapobiegawczego, jak i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu. Prokuratura argumentowała, że istnieje obawa ukrywania się byłego ministra, matactwa procesowego oraz groźba surowej kary.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zamierza postawić Ziobrze 26 zarzutów, w tym dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowości przy przyznawaniu środków z funduszu.

Podejrzanym w tym śledztwie jest także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości, który miał popełnić 19 przestępstw. Obaj nie przyznają się do winy, ich zdaniem sprawa ma charakter polityczny.

Azyl na Węgrzech i wyjazd do USA

Ziobro i Romanowski po wyjeździe na Węgry otrzymali od rządu Viktora Orbana azyl polityczny, ale po zmianie władzy opuścili Budapeszt, bo nowy premier Peter Magyar zapowiedział ich ekstradycję do Polski.

10 maja Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Telewizja Republika podała, że został jej komentatorem politycznym. Wkrótce potem prokuratura potwierdziła doniesienia mediów o tym, że Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską.

Gdzie jest Romanowski?

Aktualne miejsce pobytu Romanowskiego nie jest znane. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział w środę (27 maja) w TVN24, że były wiceszef MS przebywa w Europie. Więcej szczegółów minister nie ujawnił.

Romanowski jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Wniosek w sprawie wydania ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

Czytaj też:

Czy Polacy chcą sprowadzenia Ziobry z USA? Wyniki sondażu