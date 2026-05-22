Nowa decyzja sądu ws. Ziobry. Dotyczy jego nieruchomości

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej zdecydował o wpisaniu hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jak wynika z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, jest to forma zabezpieczenia majątkowego, która ma umożliwić wykonanie ewentualnych przyszłych orzeczeń sądowych w sprawie dotyczącej rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek w tej sprawie złożyła do sądu Prokuratura Krajowa. Wpis do ksiąg wieczystych został dokonany w piątek (22 maja). Informację tę potwierdził sędzia Grzegorz Gała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi. Podkreślił, że zabezpieczenie ma charakter prewencyjny. Kolejnym etapem procedury będzie formalne powiadomienie stron postępowania, tj. wnioskodawcy, czyli Prokuratury Krajowej, a także samego Zbigniewa Ziobry. Wcześniej sąd nie uwzględniał podobnych wniosków prokuratury z powodu braków formalnych. Zabezpieczenie majątku Ziobry dotyczy m.in. jego domu w Jeruzalu pod Skierniewicami (woj. łódzkie).

Co śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze?

Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według śledczych, Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw.

7 listopada 2025 r. Sejm uchylił immunitet Ziobry oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. 13 listopada 2025 r. do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wpłynął wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec byłego szefa MS. Prokuratura Krajowa argumentowała, że istnieje "uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się" oraz "utrudniania postępowania". Już wtedy Ziobro przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny.

Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla polityka PiS 5 lutego. 6 lutego prokuratura wystawiła list gończy, a 10 lutego zwróciła się do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Obrona posła PiS wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania dotyczącego ENA do czasu rozstrzygnięcia przez sąd zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wniosek został odrzucony 26 lutego. Wówczas obrona złożyła zażalenie na tę decyzję, ale bez wymaganego podpisu. Sąd wezwał pełnomocnika do uzupełnienia braków.

Postanowienie, w czasie którego sąd rozpatrzy zażalenie obrońców na areszt, zostało wyznaczone na 8 września. Tak odległy termin uzasadniany jest ogromem akt śledztwa. Mowa bowiem o ponad sześciu tysiącach tomów. Obecnie Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie udał się po przegranych przez Viktora Orbana wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

