Polska spółka walczy o przetrwanie. Do gry wkracza resort

Umowa zapewnia pracownikom spółki, którzy zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego, możliwość skorzystania z jednorazowych odpraw pieniężnych.

Kto będzie mógł skorzystać z odpraw?

"W związku z zawartą umową wartość oszacowanego wpływu wynikającego z porozumienia zawartego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi [...] ulegnie zmniejszeniu w 2026 i 2027 r. z uwagi na oczekiwane zmniejszenie stanu zatrudnienia w porównaniu do stanu na dzień 1 lutego 2026 r. w wyniku wdrożenia działań osłonowych" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z programu jednorazowych odpraw pieniężnych będą mogły skorzystać osoby posiadające co najmniej trzyletni staż pracy, które zdecydują się na definitywne odejście z sektora górnictwa węgla kamiennego.

W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tys. zł.

Za wdrożone rozwiązania zapłaci państwo

Program osłonowy, obejmujący zarówno jednorazowe odprawy pieniężne, jak i urlopy górnicze, stanowi element procesu transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i będzie realizowany w latach 2026-2031. Umożliwia on prowadzenie procesu transformacji w sposób odpowiedzialny społecznie, z uwzględnieniem wyzwań, przed którymi stoi obecnie polski sektor górnictwa węgla kamiennego, podkreślono.

Rozwiązania przewidziane w programie finansowane są z budżetu państwa. Programem objętych zostanie łącznie 4248 pracowników, a jego szacunkowy koszt wyniesie około 500 mln zł.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2011 r.

