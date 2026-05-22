Mocniej, śmielej, ostrzej!

Bachmann ma łamach „Berliner Zeitung” podpowiadał wtedy ekipie Tuska: „Aby rzeczywiście rządzić, nowy rząd musi użyć całego instrumentarium państwa policyjnego, które stworzyło PiS, przeciwko PiS i prezydentowi”.

Od tego czasu minęło dwa i pół roku i – przykro to pisać – rady Bachmanna zrealizowano w zbyt małym stopniu.

Tym razem w rolę zaniepokojonego doradcy wcielił się Stefan Locke z dziennika „FAZ”. „W Polsce nadal nie została przywrócona praworządność. Prawicowy populizm w Polsce jest silny nawet po porażce wyborczej PiS” – orzeka. Zaczyna od przypomnienia nadziei z jesieni 2023 r., gdy w RFN „odetchnięto z ulgą [...] Komisja Europejska natychmiast wypłaciła Polsce 140 mld euro”. Teraz jednak gorzko ocenia: „Nic się nie zmieniło. Sama zmiana rządu nie uzdrowiła sytuacji”.