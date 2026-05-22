– Pracujemy nad rozwiązaniem, które – jak powiedział prezydent Rosji – zakończy konflikt i długoterminowo usunie zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji ze strony Zachodu – powiedział Ławrow w piątek (22 maja) podczas posiedzenia komisji ds. współpracy międzynarodowej partii Jedna Rosja w Permie.

Rosyjski minister stwierdził również, że rozwiązanie konfliktu ma oznaczać "eliminację zagrożeń ze strony reżimu w Kijowie" wobec mieszkańców Krymu, Donbasu i tzw. Noworosji. Zarzucił władzom Ukrainy ograniczanie praw ludności rosyjskojęzycznej, w tym prawa do używania języka rosyjskiego i praktyk religijnych.

"Noworosja" to według propagandy Kremla południowo-wschodnie obwody Ukrainy, część Mołdawii oraz separatystyczne Naddniestrze. Termin nie jest pojęciem nowym, jego autorką była caryca Katarzyna.

Według Moskwy Ukraina zagraża Rosji

Rosja od początku pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. uzasadnia działania wojenne koniecznością ochrony własnego bezpieczeństwa i ludności rosyjskojęzycznej.

Władze w Kijowie oraz państwa zachodnie odrzucają te argumenty, uznając działania Rosji za nielegalną agresję naruszającą integralność terytorialną Ukrainy.

Wojna trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Putin: Myślę, że wojna dobiega końca

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział dziennikarzom po obchodach Dnia Zwycięstwa w sobotę (9 maja), że może spotkać się w Moskwie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zadeklarował również gotowość do spotkania w innym kraju, ale tylko w celu podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego.

Rosyjski prezydent stwierdził, że konflikt na Ukrainie zbliża się do końca. Podkreślił rolę Stanów Zjednoczonych w negocjacjach pokojowych, przy czym zastrzegł, że rozwiązanie tej sytuacji to przede wszystkim sprawa Rosji i Ukrainy.

Putin poinformował również, że byłby skłonny podjąć negocjacje z Europą za pośrednictwem byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera, który po odejściu ze stanowiska lobbował na rzecz rosyjskiego sektora energetycznego i czerpał z niego zyski, zasiadając m.in. w koncernie naftowym Rosnieft.

