Kreml potwierdza, że Putin poleci do Chin. Jest data

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia medialne. Kreml przekazał w sobotę, że data wizyty Putina w Państwie Środka to 19-20 maja.

Putin poleci do Pekinu

Z komunikatu wynika, że dwudniowa wizyta zbiegnie się z 25. rocznicą chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni z 2001 roku. Putin i Xi mają rozmawiać o dwustronnych relacjach oraz "kluczowych kwestiach międzynarodowych i regionalnych".

Wśród komentatorów wizyta jest postrzegana raczej jako element rutynowych stosunków między Federacją Rosyjską, a Chińską Republiką Ludową, choć niewątpliwie może mieć związek z zakończoną w piątek wizytą w Pekinie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przewiduje się, że wizycie raczej nie będą towarzyszyć duże uroczystości ani parady wojskowe. Rządzący Chinami od 2013 roku Xi i Putin spotykali się już 40 razy.

Xi Jinping o "strategicznej determinacji" Chin i Rosji

W kwietniu Xi Jinping przyjął w Pekinie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa. Jak pisała wówczas chińska agencja prasowa Xinhua, podczas rozmów przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej zaapelował o bliższą i silniejszą współpracę strategiczną między Państwem Środka a Rosją w celu "zdecydowanej obrony ich uzasadnionych interesów i zapewnienia jedności krajów Globalnego Południa".

Prezydent Chin powiedział, że oba państwa powinny zachować strategiczną determinację, ufać sobie i wspierać się nawzajem oraz dążyć do wspólnego rozwoju. wezwał również oba kraje do "wzmocnienia współpracy wielostronnej, zdecydowanego wspierania i praktykowania multilateralizmu, połączenia sił na rzecz odrodzenia autorytetu i witalności ONZ, zaangażowania się w ściślejszą koordynację i współpracę w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy i krajów BRICS oraz promowania rozwoju porządku międzynarodowego w bardziej sprawiedliwym i rozsądnym kierunku".

Czytaj też:

Jałta 2.0Czytaj też:

Trump: Xi wprost zapytał, czy w razie inwazji USA będą bronić Tajwanu