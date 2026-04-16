Xi spotkał się z Ławrowem. "Zdecydowana obrona uzasadnionych interesów"

Jak pisze chińska agencja prasowa Xinhua, podczas rozmów przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej zaapelował o bliższą i silniejszą współpracę strategiczną między Państwem Środka a Rosją w celu "zdecydowanej obrony ich uzasadnionych interesów i zapewnienia jedności krajów Globalnego Południa".

Xi Jinping o strategicznej współpracy Chin z Rosją

Polityk miał wyrazić stanowisko, że stabilność i pewność stosunków chińsko-rosyjskich są szczególnie istotne i znaczące w obliczu "zmieniającej się i burzliwej sytuacji międzynarodowej". W tym kontekście powtórzył wielokrotnie wyrażaną formułę, że Pekin i Moskwa powinny brać na siebie odpowiedzialność jako główne kraje regionu i stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Jednocześnie chiński polityk podkreślił swoje zadowolenie z dotychczasowego rozwoju wszechstronnego strategicznego partnerstwa Chin i Rosji, polegającego – jak podaje Xinhua – na koordynacji działań na wysokim szczeblu, przynoszącego owocne rezultaty w rozmaitych dziedzinach. Pochwalił też chińsko-rosyjski Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy jako wykazujący żywotność.

Xi wezwał jednak obie strony do pełnego wdrożenia ważnego konsensusu osiągniętego przez głowy obu państw, wzmocnienia komunikacji strategicznej, umocnienia koordynacji dyplomatycznej i podniesienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa koordynacyjnego między Chinami i Rosją na wyższy poziom w sposób bardziej stały i zrównoważony.

"Zachować strategiczną determinację"

Prezydent Chin powiedział, że oba państwa powinny zachować strategiczną determinację, ufać sobie i wspierać się nawzajem oraz dążyć do wspólnego rozwoju. Nadmienił, że obie strony muszą w pełni wykorzystać zalety bliskości i komplementarności, pogłębić współpracę we wszystkich zakresach i wzmocnić odporność swojego rozwoju.

Xi wezwał również oba kraje do "wzmocnienia współpracy wielostronnej, zdecydowanego wspierania i praktykowania multilateralizmu, połączenia sił na rzecz odrodzenia autorytetu i witalności ONZ, zaangażowania się w ściślejszą koordynację i współpracę w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy i krajów BRICS oraz promowania rozwoju porządku międzynarodowego w bardziej sprawiedliwym i rozsądnym kierunku".

Przypomnijmy, że w maju 2024 roku Władimir Putin i Xi Jinping wydali wspólnie oświadczenie w sprawie pogłębienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa Rosji i Chin.

