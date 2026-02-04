Chiny biorą się za modernizację ważnego działu gospodarki. Priorytetowy cel polityczny

Komunistyczna Partii Chin przedłożyła dokument zawierający plany przyspieszenia modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich oraz promowania wszechstronnej rewitalizacji tych obszarów.

Tamtejsza agencja prasowa Xinhua podkreśla, że ponieważ jest to pierwszy dokument polityczny tej rangi opublikowany na początku roku przez centralne władze Chin, należy go postrzegać jako wskaźnik politycznych priorytetów.

Chiny biorą się za modernizację rolnictwa

W dokumencie zaapelowano o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie słabych punktów w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie szybszego postępu w budowaniu silnej pozycji Chin w rolnictwie w okresie piętnastego planu pięcioletniego na lata (2026–2030).

Partia zakłada nadanie najwyższego priorytetu kwestiom związanym z rolnictwem, między innymi poprzez działania na rzecz integracji rozwój obszarów wiejskich i miejskich i zapewnienia sytuacji korzystnej dla rolników, w szczególności poprzez umożliwienie im większej partycypacji w ogólnym dobrobycie społeczeństwa.

Sześć obszarów działania

W dokumencie stwierdzono, że konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, dalsza konsolidacja i rozszerzanie przedsięwzięć w zakresie łagodzenia ubóstwa na wsi. Ponadto, KPCh chce przekształcenia rolnictwa w nowoczesny sektor gospodarki.

Dokument składa się z sześciu części obejmujących, określonych następująco:

Zwiększenie ogólnej zdolności produkcyjnej, jakości i wydajności rolnictwa; Wdrożenie regularnych i ukierunkowanych środków pomocowych; Promowanie stabilnego wzrostu dochodów rolników; Budowanie pięknych i harmonijnych terenów wiejskich, w których chce się żyć i pracować, w oparciu o lokalne warunki; Wzmacnianie innowacyjności instytucjonalnej; Wzmocnienie ogólnego przywództwa Partii nad pracami związanymi z rolnictwem, obszarami wiejskimi i rolnikami.

Co chcą zmienić lub poprawić?

W dokumencie wskazano, że władza będzie dążyć do zapewnienia stabilnej produkcji zbóż i olejów jadalnych, poprawy jakości i wydajności przemysłu, w tym w uprawy warzyw oraz wzmocnienia ochrony i poprawy jakości gruntów ornych. Zgodnie z dokumentem, zostaną również podjęte działania mające na celu zwiększenie efektywności innowacji naukowo-technicznych w rolnictwie, wzmocnienie budowania potencjału w zakresie zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof rolniczych oraz promowanie lepszej koordynacji między handlem a produkcją produktów rolnych.

Władze Państwa Środka mają promować stały wzrost dochodów rolników poprzez ochronę pracowniczą i motywowanie ich do zaangażowania się w produkcję zboża, rozwijanie gałęzi przemysłu na poziomie regionalnym, stabilizację zatrudnienia pracowników migrujących ze wsi oraz wdrażanie licznych środków mających na celu zwiększenie konsumpcji na obszarach wiejskich.

Xinhua pisze, że "aby wzmocnić innowacyjność instytucjonalną, w dokumencie wezwano do przyspieszonego doskonalenia nowoczesnego systemu zarządzania rolnictwem, uporządkowanej rewitalizacji i wykorzystania zasobów wiejskich, innowacji mechanizmów inwestycyjnych i finansowych na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich oraz promowania dwukierunkowego przepływu czynników miejskich i wiejskich".

