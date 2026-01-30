Xi mówi Starmerowi o potrzebach strategicznego partnerstwa i inkluzywnej globalizacji

W środę lewicowy brytyjski premier przybył do stolicy Państwa Środka na czterodniową oficjalną wizytę. Jest to pierwsza wizyta brytyjskiego premiera w Chinach od ośmiu lat. Tamtejsza agencja prasowa Xinhua relacjonuje spotkanie polityków, cytując istotne elementy przekazu swojego lidera.

Będzie partnerstwo strategiczne?

Agencja pisze, że prezydent Chin i wizytujący premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer uzgodnili, że oba kraje powinny rozwijać długoterminowe i spójne kompleksowe partnerstwo strategiczne.

W trakcie spotkania przewodniczący Komunistycznej Partii Chin twierdził, że wobec licznych zmian u turbulencji o charakterze globalnym, Chiny i Wielka Brytania, jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz główne gospodarki, powinny zacieśnić dialog i współpracę w celu utrzymania pokoju i stabilności na świecie, jednocześnie promując gospodarkę i dobre warunki życia obywateli obu krajów.

twitter

Xi Jinping: Chiny nigdy nie będą zagrażać innym krajom

"Podkreślając potrzebę spojrzenia na historię z szerszej perspektywy, Xi wezwał oba kraje do przezwyciężenia różnic i zachowania wzajemnego szacunku, aby mogły przełożyć obiecujący potencjał współpracy na niezwykłe osiągnięcia i otworzyć nowe perspektywy dla stosunków i współpracy między Chinami a Wielką Brytanią, co przyniesie większe korzyści obu narodom i całemu świata" – czytamy.

Włodarz Pekinu miał też zwrócić uwagę na zaangażowanie Chin na rzecz pokojowego rozwoju i zaznaczyć, że "Chiny nigdy nie zainicjowały wojny, ani nie okupowały ani kawałka obcego terytorium". "Chiny nigdy nie będą stanowić zagrożenia dla innych krajów, bez względu na to, jak będą się rozwijać" – miał zapewnić londyńskiego szefa rządu.

Xi argumentował, że wzajemne korzyści i wyniki przynoszące korzyści obu stronom stanowią istotę współpracy gospodarczej i handlowej między gospodarkami chińską i angielską, dlatego też Pekin i Londyn powinny rozszerzyć korzystną dla obu stron współpracę w obszarach edukacji, ochrony zdrowia, finansów i sektora usług.

AI, biologia, OZE, biznes

Kolejnym obszarem zacieśnienia współpracy miałyby być wspólne badania i zastosowanie w przemyśle sztucznej inteligencji, nauki biologicznych, nowych źródeł energii, w tym technologii niskoemisyjne, aby osiągnąć rozwój i dobrobyt.

"Mamy nadzieję, że strona brytyjska zapewni chińskim przedsiębiorstwom równe, uczciwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe" – powiedział Xi, dodając, że obie strony powinny zacieśnić kontakty międzyludzkie i wymianę kulturalną oraz ułatwić podróże.

Pekin rozważa jednostronne zniesienie wiz dla obywateli Wielkiej Brytanii

Lider partii powiedział, że członkowie brytyjskiego rządu, parlamentu i przedstawicieli różnych sektorów lokalnych są mile widziani w Chinach. Zacieśnienie współpracy pomoże jego zdaniem w kształtowaniu "zrównoważonego, obiektywnego i uzasadnionego postrzegania Chin". Xi powiedział, że Chiny aktywnie rozważają jednostronne zniesienie wiz dla obywateli brytyjskich.

"Inkluzywna globalizacja"

Kolejny intersujący fragment dotyczy wyraźniej woli Pekinu, by świat kontynuował globalizację. Ten kierunek – przypomnijmy – wobec rosnącej potęgi Chin, nie jest obecnie na rękę Amerykanom. Xinhua pisze: "Chiny i Wielka Brytania, jako zwolennicy multilateralizmu i wolnego handlu, powinny wspólnie propagować i praktykować prawdziwy multilateralizm oraz ułatwiać ustanowienie bardziej sprawiedliwego i równego systemu globalnego zarządzania, aby zbudować równy i uporządkowany świat wielobiegunowy oraz urzeczywistnić powszechnie korzystną i inkluzywną globalizację – powiedział Xi".

Czytaj też:

Chiny na dopingu popytu: Nowy 5-letni planCzytaj też:

Zamordyzm w Wielkiej Brytanii. Lisicki i Ziemkiewicz o przypadku Evy VlaardingerbroekCzytaj też:

USA zawarły ważną umowę z Tajwanem. Reagują Chiny