Straciła słuch po szczepionce przeciw COVID-19. Pozwała producenta

Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH), będący najwyższym sądem cywilnym w Niemczech, orzekł w poniedziałek, że pozwany koncern farmaceutyczny AstraZeneca może być zobowiązany do udzielenia kobiecie wyczerpujących informacji, dotyczących m.in. działania i skutków ubocznych preparatów przeciw koronawirusowi.

Sprawa nie jest zamknięta. Dalsza batalia prawna o odszkodowanie

Orzeczenie oznacza, że sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższej instancji. Dopiero on zdecyduje, czy Niemka ma prawo do odszkodowania. Wcześniej jej roszczenia nie zostały uwzględnione.

Jak zaznaczył Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji, Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, iż korzyści wynikające z przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19 przeważyły nad ryzykiem.

"Kobieta, która wniosła skargę do sądu, została zaszczepiona w marcu 2021 roku szczepionką Vaxzevria firmy Astrazeneca przeciwko koronawirusowi. Od tego czasu nie słyszy na jedno ucho. Dentystka z Moguncji jest przekonana, że to szczepionka była przyczyną utraty słuchu i domaga się od firmy Astrazeneca informacji o znanych działaniach i skutkach ubocznych szczepionki oraz odszkodowania w wysokości co najmniej 150 tys. euro" – informje dw.com.

Powikłania po szczepieniach przeciw COVID-10. Oto możliwa przyczyna

Naukowcy wskazali możliwy biologiczny mechanizm odpowiedzialny za rzadkie, ale ciężkie powikłania, które pojawiły po szczepionkach przeciw COVID-19.

Chodzi o szczepionki oparte na adenowirusach, takich jak preparaty AstraZeneca i Johnson & Johnson.

Najpoważniejszym z nich był zespół określany jako immunologiczna małopłytkowość zakrzepowa indukowana szczepionką (VITT). Schorzenie polegało na jednoczesnym powstawaniu zakrzepów oraz spadku liczby płytek krwi. W części przypadków przebieg był gwałtowny i stanowił bezpośrednie zagrożenie życia. Choć powikłanie było rzadkie, jego konsekwencje mogły być bardzo poważne. W Stanach Zjednoczonych występowało u około jednej osoby na 200 tysięcy po szczepionce Johnson & Johnson. W Wielkiej Brytanii odnotowano około trzy przypadki na 100 tysięcy po szczepionce AstraZeneca.

