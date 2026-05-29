Rosyjski dron uderzył w rumuńskie miasto. Powściągliwa reakcja NATO

Jak informują media, w rumuńskim mieście Gałacz doszło do incydentu z rosyjskim dronem. Maszyna rozbiła się o budynek mieszkalny, powodując eksplozję i pożar. Lokalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (ISU) przekazał, że obrażenia odniosły dwie osoby: kobieta doznała oparzeń pierwszego stopnia, a u 14-letniego chłopca doszło do ostrej reakcji stresowej. Z budynku ewakuowano ok. 70 osób.

Na incydent zareagowała rzeczniczka NATO. W zamieszczonym w sieci komentarzu Allison Hart napisała, że Sojusz "potępia nieodpowiedzialność Rosji" i będzie nadal wzmacniać naszą obronę przed wszystkimi zagrożeniami, w tym dronami.

Oświadczenie wydało również rumuńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, określając incydent jako "poważną i nieodpowiedzialną eskalację ze strony Federacji Rosyjskiej”.

"Rumunia podejmie niezbędne środki dyplomatyczne w odpowiedzi na to poważne naruszenie prawa międzynarodowego i jej przestrzeni powietrznej. Rumunia poinformowała sojuszników i Sekretarza Generalnego NATO o okolicznościach i zażądała środków mających na celu przyspieszenie transferu sprzętu do zwalczania dronów" – wskazano w oświadczeniu.

Rosja będzie uderzać w cele w Kijowie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ogłosiło rozpoczęcie systematycznych ataków na obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Kijowie. Jednocześnie zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie stolicy Ukrainy, a mieszkańcom miasta unikanie infrastruktury wojskowej i administracyjnej.

We wspomnianym na początku komunikacie Kreml przekazał, że jest decyzja zapadła w odpowiedzi na ataki ukraińskich sił zbrojnych na ludność cywilną, które "przelały czarę goryczy". W komunikacie mowa jest o uderzeniu na Starobielsk w okupowanym obwodzie ługańskim w nocy z 21 na 22 maja. Zniszczony został wówczas budynek Starobielskiego Kolegium Zawodowego i akademik. Strona rosyjska podała, że zabitych zostało co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt odniosło rany. Podczas gdy Rosja wskazuje na ukraińskie drony, to Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekonuje, że przeprowadzony atak nie obejmował infrastruktury cywilnej.

