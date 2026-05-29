Rumunia: Rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny

Jak informują media, w rumuńskim mieście Gałacz doszło do incydentu z rosyjskim dronem. Maszyna rozbiła się o budynek mieszkalny, powodując eksplozję i pożar. Lokalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (ISU) przekazał, że obrażenia odniosły dwie osoby: kobieta doznała oparzeń pierwszego stopnia, a u 14-letniego chłopca doszło do ostrej reakcji stresowej. Z budynku ewakuowano ok. 70 osób.

Na miejscu ataku pracują ratownicy, policja, medycy i siły specjalne. Pirotechnicy z rumuńskiego wywiadu (SRI) ustalili, że wszystkie ładunki wybuchowe na dronie zdetonowały się, co oznacza, że nie ma zagrożenia kolejną eksplozją. Powołano również oddzielny zespół śledczy, składający się z funkcjonariuszy policji z Dyrekcji Śledczej i Narodowego Instytutu Kryminalistyki.

Rumuńskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w nocy 29 maja Rosja zaatakowała dronami obiekty cywilne i infrastrukturalne na Ukrainie w pobliżu granicy. Jeden z rosyjskich bezzałogowców wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu budynku mieszkalnego w Gałaczu.

Strona ukraińska ostrzegła rumuńskie służby o zagrożeniu. Rosyjski atak był wymierzony w miasto Reni w obwodzie odeskim.

Zmasowane ataki na cele na Ukrainie

Główny Zarząd Wywiadu (HUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował w środę, że Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na ukraińską infrastrukturę krytyczną. Rosyjska armia użyła dronów oraz pocisków balistycznych.

"Celami Moskwy są obiekty infrastruktury krytycznej oraz systemy zapewniające funkcjonowanie dużych miast, w szczególności obiekty energetyczne, przedsiębiorstwa sektora zbrojeniowego oraz budynki organów władzy państwowej" – czytamy w komunikacie HUR, zamieszczonym na Telegramie.

Rosja uderzy na cele w Kijowie. Ambasador wezwany do MSZ

Zagrożenie przy granicy. Polska poderwała myśliwce