Zagrożenie przy granicy. Polska poderwała myśliwce

Działania polskich myśliwców trwały około trzech godzin i zakończyły się po godzinie 5. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP.

"Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" – przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W komunikacie podziękowano za wsparcie NATO oraz Francji i Holandii. Siły powietrzne Francji pomagały zapewnić bezpieczeństwo na niebie, a z kolei holenderskie siły zbrojne wsparły Polskę systemami obrony powietrznej.

W nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, uderzając m.in. w Kijów. Nad stolicą pojawiły się liczne drony, a mieszkańcy słyszeli eksplozje w różnych częściach miasta. W wyniku ostrzału rannych zostało co najmniej pięć osób. Rosyjskie uderzenia wywołały także pożary – uszkodzony został między innymi supermarket oraz 14-piętrowy budynek mieszkalny. Ataki odbywały się falami, a liczba poszkodowanych może jeszcze wzrosnąć.

To wtedy Putin chce skończyć wojnę

Władimir Putin chce, by wojna na Ukrainie zakończyła się do końca 2026 roku – wynika z najnowszych ustaleń. Dla prezydenta Rosji kluczowe jest objęcie pełnej kontroli nad Donbasem.

Jak podaje Bloomberg, powołując się na źródła znające kulisy sprawy, przywódca chce nie tylko utrzymania zdobyczy terytorialnych, ale również większego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa Europy. Co miałaby oznaczać w praktyce taka umowa? Zagarnięcie przez Rosję części terytorium Ukrainy. Agencja przypomina, że Moskwie – mimo wieloletnich walk – nie udało się przejąć całkowitej kontroli nad Donbasem.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że konflikt na Ukrainie zakończy się po "usunięciu zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji". Według niego chodzi m.in. o sytuację na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy.

