Porażka Niemiec i Francji. Upadł jeden z największych programów zbrojeniowych w Europie

Przywódcy Niemiec i Francji uznali, że nie ma szans na przełamanie impasu wokół programu Future Combat Air System (FCAS), wartego około 100 mld euro projektu budowy europejskiego myśliwca nowej generacji – podał w poniedziałek (8 czerwca) Reuters, powołując się na dwóch niemieckich urzędników.

Według źródeł agencji, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron zgodzili się na zakończenie prac nad centralnym elementem programu, czyli samolotem bojowym nowej generacji.

Niemcy i Francja nie dogadały się. Koniec projektu za 100 mld euro

Decyzja zapadła po miesiącach sporów między głównymi partnerami przemysłowymi projektu – europejskim koncernem Airbus, reprezentującym Niemcy i Hiszpanię, oraz francuskim Dassault Aviation. Przedmiotem konfliktu były m.in. kwestie podziału kompetencji, kontroli nad projektem oraz praw własności intelektualnej.

Reuters podaje, że państwa uczestniczące w programie mają kontynuować rozwój pozostałych elementów FCAS, takich jak system bezzałogowych statków powietrznych oraz tzw. combat cloud – sieć bezpiecznej wymiany danych i komunikacji między platformami bojowymi. Rozważane jest pozostawienie dla tych komponentów dotychczasowej nazwy programu.

Upadek programu budowy myśliwca FCAS

Program FCAS został zainicjowany w 2017 r. przez prezydenta Macrona i ówczesną kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Do projektu później dołączyła Hiszpania. Zakładano, że nowy system walki powietrznej, obejmujący myśliwiec nowej generacji, drony i sieć wymiany danych, zastąpi około 2040 r. francuskie samoloty Rafale i niemieckie Eurofightery.

Niepowodzenie jednego z największych europejskich programów zbrojeniowych jest postrzegane jako kolejny przykład trudności, z jakimi mierzy się Europa, próbując budować wspólne zdolności obronne po latach niedoinwestowania sektora wojskowego.

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