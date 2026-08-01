Godzina "W". Polacy upamiętnili wybuch powstania warszawskiego

Godzina "W", czyli godz. 17, to moment, w którym od lat w całej Polsce, a szczególnie w Warszawie, Polacy gromadzą się, aby oddać hołd powstańcom warszawskim.

Dokładnie o godz. 17 1 sierpnia 1944 r. rozpoczęły się walki. Wtedy to w całym kraju rozbrzmiewają syreny alarmowe, wiele osób zatrzymuje się na minutę ciszy, a kierowcy często zatrzymują samochody i używają klaksonów na znak pamięci.

Jak co roku, wiele osób zgromadziło się na rondzie Romana Dmowskiego, a także na placu Zamkowym. Godzinę "W" uczczono także przed pomnikiem Gloria Victis na Wojskowych Powązkach, gdzie był prezydent RP Karol Nawrocki.

82. lata od wybuchu powstania warszawskiego

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku w godzinie "W", czyli o 17, jednak do pierwszych starć doszło już o godzinie 13:50 na Żoliborzu, gdzie żołnierze Zdzisława Sierpińskiego transportujący broń dla oddziału Zgrupowania "Żniwiarz" wdali się w potyczkę z niemieckim patrolem. Na Woli i w Śródmieściu Północnym walki rozpoczęły się około godziny 16.

Powstanie trwało 63 dni, do 2 października 1944 roku. Śmierć poniosło około 16–18 tysięcy powstańców. Zginęło około 150–200 tysięcy mieszkańców Warszawy, głównie cywilów.