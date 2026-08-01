Kryzys w Ceucie dzieli Europę. Hiszpania skarży się na reakcję UE: Egoistyczna i bezprawna

Premier Pedro Sánchez zarzucił niektórym europejskim rządom, że kierują się "uprzedzeniami, fałszywymi wiadomościami i interesami politycznymi", a działania podejmowane przez poszczególne kraje określił jako "egoistyczne, polaryzujące i bezprawne".

Do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej w ciągu jednej doby przedostało się od 50 do nawet 60 tys. migrantów. Hiszpańskie władze poinformowały, że większość osób została już odesłana do Maroka.

List Sáncheza do Komisji Europejskiej

Jak podaje BBC, premier Pedro Sánchez skierował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym wyraził „poważne obawy” dotyczące reakcji części państw członkowskich. – Unia Europejska nie może sobie pozwolić na tego typu egoistyczną, polaryzującą i bezprawną reakcję – napisał szef hiszpańskiego rządu.

Sánchez podkreślił, że hiszpańskie służby w ciągu niespełna 48 godzin odzyskały pełną kontrolę nad granicą i zapobiegły "jakimkolwiek nieautoryzowanym przemieszczeniom w kierunku Europy kontynentalnej". Według premiera część europejskich rządów zamiast okazać solidarność postanowiła "zaatakować Hiszpanię, kierując się uprzedzeniami, fałszywymi wiadomościami, ignorancją lub interesami politycznymi". Przypomniał również, że Ceuta nie należy do strefy Schengen.

Włochy zawieszają zasady Schengen

W odpowiedzi na wydarzenia w Ceucie Włochy zdecydowały o czasowym zawieszeniu zasad swobodnego przepływu osób z Hiszpanią. Rząd Giorgii Meloni nakazał zaostrzenie kontroli lotniczych i morskich między oboma krajami. Premier Włoch nazwała wydarzenia w Ceucie "szokującymi".

Szefowa włoskiego rządu poinformowała również, że Włochy wspólnie z Danią zainicjowały list otwarty podpisany przez 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dokument wzywa do:

wzmocnienia granic zewnętrznych UE;

walki z przemytnikami ludzi;

usprawnienia deportacji;

ograniczenia czynników zachęcających do nielegalnej migracji.

– Obrona zewnętrznych granic Unii nie jest interesem jednego narodu. Jest wspólną odpowiedzialnością Europy – podkreśliła Meloni.

Kolejne kraje rozważają kontrole graniczne

Poparcie dla decyzji Włoch wyraziły Finlandia i Dania. Minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen poinformowała, że rozpoczęto przygotowania do przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych "jeśli zajdzie taka potrzeba". Premier Danii Mette Frederiksen wezwała Unię Europejską do rozważenia wszystkich opcji, w tym zawieszenia współpracy w ramach Schengen.

Francja zaostrzyła kontrole na granicy z Hiszpanią i zwiększyła liczbę patroli policyjnych. Portugalia zapowiedziała analizę dodatkowych środków bezpieczeństwa. Premier Czech Andrej Babiš wezwał natomiast do czasowego zawieszenia członkostwa Hiszpanii w strefie Schengen.

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