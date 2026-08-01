Kolejne profanacje w świątyniach. To już prawdziwa plaga

Do aktów wandalizmu doszło w świątyniach w Chambray-lès-Tours, Luynes oraz w kościele św. Joanny d’Arc w Tours.

W komunikacie z 28 lipca archidiecezja podała, że sprawcy splądrowali skarbony na ofiary, wyłamali drzwi, zniszczyli naczynia liturgiczne, uszkodzili tabernakulum oraz dopuścili się profanacji Najświętszego Sakramentu. Podkreślono, że wydarzenia te są szczególnie bolesne dla wspólnoty katolickiej i świadczą o narastających przejawach przemocy, braku szacunku oraz pogardy wobec miejsc kultu.

Msze wynagradzające i reakcja burmistrza

Archidiecezja zapowiedziała, że w zbezczeszczonych kościołach zostaną odprawione Msze św. wynagradzające, nie podając jednak ich terminów.

Profanację kościoła w Chambray-lès-Tours potępił burmistrz miasta Michel Lamy. Oświadczył, że atak na miejsce kultu i lokalne dziedzictwo jest „nie do przyjęcia” oraz wyraził solidarność ze wspólnotą parafialną i proboszczem ks. François Xavierem Olayemą Oniossou. Na opublikowanych przez niego zdjęciach z wnętrza świątyni widać rozrzucone po posadzce hostie oraz ślady dewastacji.

Nie jest to pierwszy taki incydent w archidiecezji Tours. W listopadzie 2024 r. zbezczeszczono tam cztery kościoły. Ówczesny arcybiskup Tours Vincent Jordy wskazywał wówczas, że podobne akty mogą wynikać z wrogości wobec Kościoła i stanowią przejaw pogardy dla wiary oraz braku szacunku dla miejsc kultu.

Kolejna taka seria

Ostatnia taka seria profanacji w kościołach miała miejsce we Francji w 2022 roku. Biorąc pod uwagę przypadki wykradania Najświętszego Sakramentu, sprawców można podejrzewać o satanistyczne motywacje.

W całym kraju, zarówno w dużych miastach, jak i w małych wiejskich miejscowościach, doszło do serii ataków na kościoły i aktów wandalizmu nawet w słynnych miejscach będących skarbami narodowego dziedzictwa, takich jak królewska bazylika św. Dionizego. Świętokradcy dopuszczali się nie tylko demolowania miejsc kultu, ale także w dwóch miejscach wykradli Najświętszy Sakrament.

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