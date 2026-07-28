"Diabeł w spódnicy". Polak aresztowany za wandalizm w Medziugorie

Jak poinformował bośniacki dziennik "Dnevni avaz", sprawcą wandalizmu w miejscu pielgrzymkowym Medziugorie jest 31-letni Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak. W nocy z 27 na 28 lipca Polak zbezcześcił, oblewając czarną farbą, figury Matki Bożej na Górze Objawień – Podbrdo oraz przy Błękitnym Krzyżu i podpalił ołtarz polowy za kościołem parafialnym św. Jakuba.

Został aresztowany we wsi Cerno koło Ljubuskiego. Wcześniej przebywał w tym miejscu jako pielgrzym.

Polak aresztowany. Przy figurze Matki Bożej umieścił napis "Diabeł w spódnicy"

Przy figurze Matki Bożej umieścił obelżywy napis: "Diabeł w spódnicy". Ponadto na zbezczeszczonych miejscach znalazły się graffiti oraz transparenty z hasłami przeciwko miejscu pielgrzymkowemu i wizjonerom objawień maryjnych.

"Dnevni avaz" poinformował, że sprawca wcześniej miał problemy psychiczne. Dziennik zacytował artykuł portalu opoka.news z 2017 r., w którym Krakowiak wyznał, że przybył do Medziugorie po zdiagnozowaniu u niego depresji, szukając ukojenia w wierze. Powiedział, że zamiast jechać nad morze lub w góry, po otwarciu Map Google zdecydował się na podróż do Medziugorie. Publicznie dokumentował też swoją pielgrzymkę na Facebooku.

Medziugorie. Podpalenie ołtarza i profanacja tuż przed Festiwalem Młodzieży

Do aktów wandalizmu doszło w szczytowym okresie pielgrzymkowym. 25 czerwca obchodzono 45. rocznicę pierwszych doniesień o objawieniach maryjnych, a 25 lipca obchodzono święto patrona parafii, św. Jakuba. Z kolei w sobotę, 1 sierpnia rozpoczyna się 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży (Mladifest). Oczekuje się, że w pięciodniowym spotkaniu religijnym weźmie udział około 50 000 młodych ludzi z całego świata. Centralnym punktem wydarzenia jest ołtarz polowy, który został podpalony.

Biskup diecezji Mostar-Duvno, Petar Palić, przyznał, że "z głębokim smutkiem" przyjął wiadomość o aktach wandalizmu i profanacji w miejscu pielgrzymkowym. Podkreślił, że takie akty nie są skierowane jedynie przeciwko kamieniom, posągom czy ołtarzom, ale ranią serca wielu wierzących, którzy w tych miejscach szukają Boga, pokoju, pokuty i ukojenia. Wyraził nadzieję, że wydarzenie to zainspiruje jeszcze żarliwszą modlitwę "o pokój między ludźmi, o poszanowanie świętości i o jedność wszystkich". "Żaden akt nienawiści nie zgasi światła, które Bóg rozpala w ludzkim sercu. Chrystus zwyciężył świat, a Jego miłość pozostaje silniejsza niż jakakolwiek przemoc" – skwitował.

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