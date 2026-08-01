Tak Polacy zareagowaliby na wojnę. Odpowiedzi mogą zaskakiwać

Pierwsze pytanie badania IBRiS dla Radia Zet dotyczyło bezpośredniego zaangażowania w działania obronne. Respondentom postawiono pytanie: "Czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosi się Pan / Pani do obrony kraju?".

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 11,7 proc. badanych, "raczej tak" – 15,3 proc., "raczej nie” – 34,7 proc., "zdecydowanie nie" – 23,4 proc., zaś "nie wiem/trudno powiedzieć" – 14,9 proc.

"Oznacza to, że gotowość stawienia się do obrony ojczyzny deklaruje 27 proc. badanych. Odmienną postawę prezentuje 58,1 proc. Polaków, a mniej więcej co szósty (14,9 proc.) nie określa jednoznacznie, co zrobiłby w sytuacji zagrożenia wojną" – podaje Radio Zet.

Większość Polaków nie wyjechałaby z kraju w przypadku wojny

Ciekawie kształtują się odpowiedzi na drugie sondażowe pytanie: "Czy w sytuacji zagrożenia wojną będzie się starał/a się Pan / Pani wyjechać z Polski?".

Wariant "zdecydowanie tak" wskazało 10,2 proc., "raczej tak" – 13 proc., "raczej nie" – 30,5 proc., "zdecydowanie nie" – 38,1 proc., natomiast "nie wiem/trudno powiedzieć" – 8,2 proc.

Oznacza to, że zamiar wyjazdu z Polski w przypadku zagrożenia wyraża prawie co czwarty (23,2 proc.) ankietowany. Większość uczestników badania odrzuca jednak taki scenariusz. "Łącznie niemal siedmiu na dziesięciu (68,6 proc.) Polaków deklaruje, że zostanie w kraju, z czego ponad 38 proc. deklaruje taki zamiar w sposób kategoryczny" – podaje Radio Zet.

Polacy obawiają się wojny

Aż 60 proc. Polaków obawia się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji – wynika z innego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Radia ZET.

Badanie opublikowano w momencie, gdy w Polsce trwa dyskusja o bezpieczeństwie po kolejnym incydencie związanym z naruszeniem przestrzeni powietrznej. Respondenci zostali zapytani, czy obawiają się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji. Twierdząco odpowiedziało sześciu na dziesięciu ankietowanych, przy czym niemal co piąty wyraził zdecydowany niepokój. Przeciwnego zdania jest 34,8 proc. badanych, a 5,2 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

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