Kolejny cios dla Tuska. Nowy sondaż

Nowy sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski wskazuje, że 22,9 proc. badanych uważa, że obecna koalicja rządząca utrzyma władzę po kolejnych wyborach. 58,3 proc. respondentów jest przeciwnego zdania, zaś 18,8 proc. nie ma opinii w tej sprawie.

Nowy sondaż. Zła wiadomość dla KO i jej sojuszników

31,3 proc. ankietowanych, na pytanie, czy ich zdaniem koalicja rządząca pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska utrzyma władzę, odpowiedziało "zdecydowanie nie". Wariant "raczej nie" wskazało natomiast 23 proc. respondentów.

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło tylko 7,2 proc. badanych, a "raczej tak" – 15,7 proc. ankietowanych.

Jak wynika z najnowszego sondażu, wśród sympatyków obozu rządzącego 64 proc. wyraża wiarę w to, że Koalicja 15 Października utrzyma władzę po kolejnych wyborach. Inne zdanie w tej sprawie wyraża 19 proc. sympatyków koalicji, natomiast 17 proc. nie ma zdania.

Aż 95 proc. zwolenników partii opozycyjnych uważa, że Koalicja Obywatelska i jej sojusznicy nie otrzymają władzy po najbliższych wyborach parlamentarnych. Przeciwnego zdania jest 1 proc. respondentów, zaś 4 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Kto premierem? Polacy odpowiedzieli

Radosław Sikorski częściej niż Donald Tusk jest wskazywany jako kandydat na premiera, gdyby po wyborach parlamentarnych w 2027 roku rząd tworzyła Koalicja Obywatelska.

Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż SW Research przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Respondentów zapytano, kto byłby lepszym kandydatem na szefa rządu, gdyby po wyborach parlamentarnych w 2027 roku władzę objęła Koalicja Obywatelska. 25,2 proc. badanych wskazało Radosława Sikorskiego, natomiast 17,1 proc. opowiedziało się za Donaldem Tuskiem.

Czytaj też:

Partia Tuska reprezentuje prawicowych wyborców? Zaskakujące wyniki sondażu Czytaj też:

Kto zyska na rozłamie PiS? Prof. Dudek: Będzie wielkim integratorem prawicy