Tusk nie będzie zadowolony. Polacy wskazali, kto z KO powinien zostać premierem

Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż SW Research przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Sikorski z wyraźną przewagą

Respondentów zapytano, kto byłby lepszym kandydatem na szefa rządu, gdyby po wyborach parlamentarnych w 2027 roku władzę objęła Koalicja Obywatelska. 25,2 proc. badanych wskazało Radosława Sikorskiego, natomiast 17,1 proc. opowiedziało się za Donaldem Tuskiem.

Najliczniejszą grupę stanowili jednak ankietowani, którzy nie wskazali wyraźnego faworyta. 32,6 proc. uznało, że obaj politycy byliby równie dobrymi premierami, a 25,1 proc. nie miało zdania. Oznacza to, że ponad połowa badanych nie opowiedziała się jednoznacznie za żadnym z kandydatów.

Młodzi częściej wybierają Sikorskiego

Jak wynika z badania, największe poparcie dla obecnego ministra spraw zagranicznych i wicepremiera odnotowano wśród najmłodszych respondentów oraz mieszkańców średnich miast. – Radosław Sikorski lepiej sprawowałby rolę premiera według co trzeciej osoby z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i nieco wyższego odsetka badanych w wieku do 24 lat (36 proc.) – skomentował dla "Rz" Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Jak dodał, "grupą, która najczęściej za lepszego kandydata na przyszłego premiera uważa Donalda Tuska są respondenci o dochodach przekraczających 7000 zł netto (24 proc. wskazań na Donalda Tuska, 29 proc. wskazań na Radosława Sikorskiego)".

Nieciekawe także nastroje

Publikacja sondażu zbiegła się z innym badaniem opinii publicznej, które pokazuje krytyczne oceny działalności rządu. Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski sprzed kilku dni wynika, że 77 proc. Polaków uważa, iż rząd źle radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia. W tym 48 proc. odpowiedziało "zdecydowanie źle", a 29 proc. – "raczej źle".

Krytyczne oceny pojawiają się również wśród wyborców koalicji rządzącej. 47 proc. sympatyków KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy negatywnie ocenia działania rządu w tej sprawie, podczas gdy 45 proc. wystawia oceny pozytywne. Wśród wyborców opozycji i osób niezdecydowanych odsetek ocen negatywnych sięga 96 proc., a w elektoracie Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wynosi 94 proc.

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