Ani PiS ani Konfederacja. Tak powinien startować Morawiecki

Gdyby Mateusz Morawiecki zdecydował się powołać własne ugrupowanie przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku, najwięcej Polaków widziałoby je jako projekt startujący samodzielnie. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu" przez pracownię Pollster, który pokazuje, że wyborcy nie mają jednoznacznej opinii na temat potencjalnych partnerów koalicyjnych byłego premiera.

Największe poparcie uzyskał wariant samodzielnego startu. Taką odpowiedź wskazało 22 proc. wszystkich respondentów. Po wyłączeniu osób niezdecydowanych oznacza to 39 proc. wskazań, co czyni ten scenariusz najczęściej wybieraną opcją wśród badanych, którzy wyrazili jednoznaczną opinię.

PiS drugim wyborem, Konfederacja wyraźnie niżej

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Wspólny start ugrupowania Mateusza Morawieckiego z PiS poparło 14 proc. wszystkich ankietowanych. Wśród osób, które udzieliły konkretnej odpowiedzi, odsetek ten wzrasta do 24 proc.

Znacznie niższe wyniki odnotowały pozostałe ugrupowania. Koalicję z Konfederacją wskazało 7 proc. badanych (13 proc. wśród zdecydowanych respondentów). Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskały po 6 proc. wskazań, co przekłada się na 10 proc. po wyłączeniu osób niezdecydowanych.

Na dalszych miejscach znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050. Wspólny start z PSL poparło 5 proc. respondentów (9 proc. wśród zdecydowanych), natomiast koalicję z Polską 2050 wskazało 4 proc. badanych, czyli 8 proc. po odrzuceniu odpowiedzi "nie wiem". Inne ugrupowanie wybrał 1 proc. uczestników badania.

Uwagę zwraca wysoki odsetek osób niezdecydowanych. Aż 43 proc. respondentów odpowiedziało "nie wiem" lub "trudno powiedzieć". Oznacza to, że niemal połowa badanych nie ma sprecyzowanego zdania na temat optymalnej strategii wyborczej ewentualnej formacji Mateusza Morawieckiego.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie "Super Expressu" w dniach 24–25 lipca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków.

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