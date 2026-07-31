"Najważniejsze wyzwanie dla Polski". Morawiecki prezentuje pierwsze prace Rozwoju Plus

W piątek w Warszawie odbywa się wydarzenie "Rozwój + Wy" zorganizowane przez stowarzyszenie Rozwój Plus. Głos zabrał lider Mateusz Morawiecki, który przedstawił pierwsze raporty opracowane przez ekspertów RP. Dokumenty dotyczą sytuacji demograficznej Polski oraz migracji. Według byłego premiera, te dwie kwestie to najbardziej palące sprawy, którymi powinni zająć się politycy.

Demografia – najważniejsze wyzwanie

Morawiecki stwierdził, że dramatycznie niska dzietność i jej wpływ na demografię to najważniejsze wyzwanie dla Polski w perspektywie najbliższych 20-30 lat.

– W tych różnych scenariuszach łatwo mogę sobie wyobrazić, że za 25-30 lat bez odpowiedniego zajęcia się tym, demografią, polityką prorodzinną, proludnościową, nasz naród nie tylko może przestać coś znaczyć, ale nasz naród może wpaść w sidła większych i może przestać istnieć tak naprawdę. Demografia jest naszym najważniejszym wyzwaniem i nie poddamy się, pomimo różnych słów krytyki, które padają pod naszym adresem – powiedział.

Były premier nawiązał do drugiego wielkiego problemu, przed jakim stoi Polska, a więc migracji. Podkreślił, że napływ cudzoziemców nie rozwiąże problemu demografii. Jednocześnie dodał, że migracja "jest elementem współczesności, przed którym albo się trzeba skutecznie bronić, albo trzeba z niej korzystać".

– To, co dzieje się ostatnio, widzieliście, w Ceucie, kiedy tysiące migrantów tak naprawdę naruszyło już strefę Schengen, powoduje, że ta zasada rebus sic stantibus musi być raz jeszcze przemyślana w nowych okolicznościach. Nie możemy być poddani tylko presji migracyjnej ze względu na to, że przynależymy do jakichś organizacji. Nie ma na to naszej zgody – powiedział.

Morawiecki wskazywał także, że polska racja stanu musi być bezwzględnie chroniona. Dodał, że "największym zagrożeniem jest wprzęgnięcie polskiej racji stanu w cudze interesy".

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