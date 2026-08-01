Już nie Kaczyński. Polacy wskazali nowego lidera polskiej prawicy

Kto dziś jest uznawany przez Polaków za lidera polskiej prawicy? Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, że wśród wskazywanych nazwisk na prowadzenie wysunął się prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie największa grupa ankietowanych Polaków uważa, że prawica... nie ma obecnie żadnego przywódcy.

Aż 32,1 proc. ankietowanych odpowiedziało, że po prawej stronie sceny politycznej brakuje wyraźnego lidera. Wśród konkretnych polityków najwyższy wynik uzyskał prezydent Karol Nawrocki, którego wskazało 20,4 proc. badanych. Tuż za nim znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 19,8 proc. Różnica między nimi mieści się w granicach błędu statystycznego.

Znacznie niższe poparcie uzyskali pozostali politycy. Były premier, szef klubu Rozwój Plus Mateusz Morawiecki został wskazany przez 9,1 proc. respondentów. Z kolei lider Konfederacji Sławomir Mentzen zdobył 4,5 proc., wiceprezes PiS Przemysław Czarnek 2,6 proc., a wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak 1,7 proc. 9,8 proc. badanych nie miało w tej sprawie zdania.

Wyborcy opozycji stawiają na Nawrockiego

Sondaż pokazuje wyraźne różnice między elektoratami. Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej aż 55 proc. uważa, że prawica nie ma dziś lidera. Jeśli jednak wskazują konkretnego polityka, najczęściej wybierają Jarosława Kaczyńskiego (19 proc.), przed Karolem Nawrockim (12 proc.) i Mateuszem Morawieckim (9 proc.).

Odmienne wyniki przynosi analiza odpowiedzi sympatyków PiS i Konfederacji. W tej grupie Karol Nawrocki uzyskał 31 proc. wskazań, wyprzedzając Jarosława Kaczyńskiego, którego za lidera prawicy uważa 27 proc. respondentów.

Na trzecim miejscu, ze słabym wynikiem, znalazł się lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki – zaledwie 3 proc. wyborców opozycji wskazało byłego premiera jako lidera prawicy. Taki sam wynik osiągnął Krzysztof Bosak, natomiast Sławomir Mentzen i Przemysław Czarnek zdobyli po 6 proc.

Jeszcze wyraźniej przewaga Nawrockiego widoczna jest wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Aż 37 proc. z nich wskazało prezydenta jako lidera prawicy. Dla porównania Sławomir Mentzen uzyskał w tej grupie 12 proc., Jarosław Kaczyński 8 proc., Krzysztof Bosak 6 proc., a Mateusz Morawiecki 5 proc.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 24–25 lipca 2026 roku metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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