Kaczyński: Powstanie było obroną niepodległości. Dziś też trzeba jej bronić

Prezes Jarosław Kaczyński wraz z przedstawicielami PiS upamiętnili 82. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, składając kwiaty na Placu Męczenników Warszawskiej Woli. Polityk zabrał głos.

"Oni gardzili śmiercią"

– Powstanie warszawskie to jeden z największych, a jednocześnie najkrwawszych, najtragiczniejszych czynów w polskiej walce o wolność – mówił Jarosław Kaczyński. Podkreślał, że powstanie było "decyzją", ale też "wykonaniem rozkazu" w niezwykle trudnych warunkach. – Sam ten fakt [...] był już wielkim polskim sukcesem – stwierdził prezes PiS.

Jak wskazał, powstanie dziś jest częścią naszej historii, ale "jednocześnie pytaniem". – Jak pewnie państwo wszyscy wiecie, różnie bywa oceniane, (...) bywa krytykowane za ogromne straty, za zniszczoną Warszawę, za pomordowaną ludność cywilną, za to, że podjęto decyzję bez właściwego szacunku sił – mówił szef PiS.

– Kiedyś, za mojej młodości, mówiło się o pogardzie śmierci. Oni rzeczywiście gardzili śmiercią i dlatego byli w stanie w tych warunkach walczyć – i to walczyć przez 63 dni. Powstanie było decyzją, tak jak mówił pan prezydent w swoim pięknym przemówieniu, Warszawa w momencie wybuchu Powstania drżała, ale przede wszystkim dlatego, że zbliżały się wojska rosyjskie, że wydawało się, że za chwilę będą wolni – kontynuował prezes PiS. – Ale to, co zaczęło się o godzinie piątej po południu, to było wykonanie rozkazu. (...) Można powiedzieć, że ta decyzja dowódców powstania warszawskiego, dowódców Armii Krajowej, (...) była decyzją wykonaną, była decyzją sprawczą i sam ten fakt w warunkach wojny, w warunkach niezwykle ciężkiej okupacji, masowych mordów, terroru, był już wielkim polskim sukcesem – dodał.

– Był sukcesem tych wszystkich, którzy w tych niebywale trudnych sytuacjach potrafili powiedzieć "nie" – mówił Jarosław Kaczyński. – Powstanie było w obronie polskiej niepodległości. Trzeba było bronić wtedy i teraz, kiedy jest zagrożona. Nie można tych stanów porównywać, ale ich istota, czyli chęć dominacji, chęć podporządkowania jest ta sama – podsumował.

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