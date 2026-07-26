Obajtek w prokuraturze. Kaczyński zabrał głos

W marcu 2023 roku Daniel Obajtek, jako prezes koncernu PKN Orlen, poinformował, że z punktów sprzedaży koncernu wycofane zostanie wydanie tygodnika "NIE", na okładce którego widniał św. Jan Paweł II z krucyfiksem i przybitą do niego lalką.

"Podjąłem decyzję o wycofaniu ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu nowego wydania Tygodnika NIE, którego okładka przekracza wszelkie granice. Mamy miejsce dla wszystkich tytułów prasowych, ale nie ma zgody na mowę nienawiści i niszczenie autorytetu Świętego Jana Pawła II" – uzasadnił Daniel Obajtek X. Dzień wcześniej wydawca "NIE" alarmował, że numer ze sprzedaży wycofuje także Poczta Polska.

W lipcu 2024 roku prokuratora odmówiła wszczęcia śledztwa ws. wycofania ze sprzedaży wydania tygodnika "NIE" przez Orlen i Pocztę Polską. Jednak wydawca skutecznie zaskarży decyzję do sądu. Piotr Skiba, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa zostało uwzględnione przez sąd. 10 stycznia 2025 roku zostało wszczęte śledztwo.

Kaczyński: Ataki na PiS wpisują się w scenariusz koalicji 13 grudnia

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"W jedności siła! Ataki na PiS – największą partię opozycyjną wobec rządu Tuska wpisują się wyłącznie w scenariusz pisany przez koalicję 13 grudnia! Dzisiaj najważniejsze jest odsunięcie szkodliwego rządu od władzy, a nie permanentne wszczynanie wojny na prawicy" – napisał lider największej partii opozycyjnej.

"Apeluję! Już 28 lipca br. o godz. 10:30 (najbliższy wtorek) spotkajmy się wszyscy pod budynkiem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przy ul. Chocimskiej 28, w geście solidarności z Danielem Obajtkiem. Kolejny raz jest on szykanowany przez nielegalną prokuraturę Żurka. Tylko razem możemy zatrzymać szaleństwo rządu Tuska!" – dodał Kaczyński.

Kaczyński opublikował również infografikę, na której obok twarzy Obajtka i okładki tygodnika "NIE" z Janem Pawłem II widnieje napis: "Daniel Obajtek rozliczany przez Żurka! Za wycofanie tygodnika 'NIE', którego okładka godziła w uczucia religijne. Za rzekome krzywoprzysięstwo w sprawie z red. Nisztorem. Okaż wsparcie! Weź udział w proteście!"

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