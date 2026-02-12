Obajtek wycofał obraźliwą dla katolików okładkę "Nie". Chcą mu zabrać immunitet

Chodzi o sprawę z marca 2023 r., kiedy Obajtek był prezesem koncernu PKN Orlen. Poinformował wtedy, że z punktów sprzedaży koncernu wycofane zostanie wydanie tygodnika "Nie", na okładce którego widniał św. Jan Paweł II z krucyfiksem i przybitą do niego lalką.

"Podjąłem decyzję o wycofaniu ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu nowego wydania Tygodnika NIE, którego okładka przekracza wszelkie granice. Mamy miejsce dla wszystkich tytułów prasowych, ale nie ma zgody na mowę nienawiści i niszczenie autorytetu Świętego Jana Pawła II" – uzasadnił Daniel Obajtek X. Dzień wcześniej wydawca "Nie" alarmował, że ze sprzedaży numer wycofuje także Poczta Polska.

W lipcu 2024 roku prokuratora odmówiła wszczęcia śledztwa ws. wycofania ze sprzedaży wydania tygodnika "Nie" przez Orlen i Pocztę Polską. Jednak wydawca skutecznie zaskarży decyzję do sądu. "Zaskarżyliśmy decyzję skutecznie. Teraz Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie naruszenia przepisów prawa prasowego. Przesłuchano już większość świadków. Więcej informacji nie możemy ujawnić, bo śledztwo jest niejawne" – powiedziała portalowi Wirtualne Media Marta Miecińska, prezes Urmy, czyli wydawcy tygodnika "Nie".

Piotr Skiba, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie potwierdził, że zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa zostało uwzględnione przez sąd. 10 stycznia 2025 roku zostało wszczęte śledztwo w dwóch sprawach.

– Pierwsze dotyczy tłumienia krytyki prasowej oraz ograniczania i utrudniania nabywania, przyjętego przez przedsiębiorstwo do rozpowszechniania czasopisma z powodu jego treści, w okresie od 10 do 16 marca 2023 roku, poprzez wycofanie ze sprzedaży numeru 10/2023 Tygodnika "Nie" z punktów sprzedaży należących do PKN Orlen S.A., tj. o czyn z art. 44 ust. 1 w zb. z art. 49 w zw. art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.2018.1914 t.j.) – opisał rzecznik.

Drugie śledztwo dot. wycofania gazety z Poczty Polskiej.

Obajtek zapowiada, że nie odpuści

Teraz Obajtek opublikował nagranie. – Za tę okładkę chcą mi zabrać immunitet i docelowo wtrącić do więzienia. Nigdy się nie poddam. Właśnie byłem na wysłuchaniu komisji prawnej. Udzieliłem wszelkich wyjaśnień. Nigdy się nie poddam. Nie będą mnie kopać, nie będą kopać naszych uczuć i zawsze będę z nimi walczył – zapowiada europoseł.

Wsparcia politykowi udzielił prezes PiS Jarosław Kaczyński: "Po raz kolejny politycy naszego ugrupowania są atakowani za obronę wartości i uczuć religijnych. Nie ugniemy się!".

