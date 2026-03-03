To jego wskaże Kaczyński? Nowe doniesienia ws. kandydata PiS na premiera

O zmianie kandydata na premiera i nowym pomyśle Jarosława Kaczyńskiego pisali w ostatnim numerze "Do Rzeczy" Cezary Gmyz oraz Piotr Gociek.

"Prezes naczelnik miał zmienić zdanie i chce wyznaczyć nowego młodego kandydata na premiera. Ma być to Lucjusz Nadbereżny, samorządowiec, a konkretnie prezydent Stalowej Woli. Czyli całkiem nowe otwarcie. Co ciekawe, podobno ta kandydatura pogodziła zwaśnione frakcje w PiS, którym Nadbereżny nie przeszkadza, gdyż go lekceważą: młody, bez frakcji, mało znany. Przypominamy, że Karola Nawrockiego też wielu z początku lekceważyło. Z podobnych powodów" – piszą Gociek i Gmyz w najnowszym "Do Rzeczy".

Teraz o wskazaniu Nadbereżnego pisze również dziennikarz Onetu Jacek Gądek. "Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli – to na niego wskazują w PiS jako na tego, który zostanie namaszczony na kandydata na premiera z ramienia PiS. Na ostatniej prostej byli (choć wciąż można powiedzieć, że są, bo do prezentacji kandydata zostały cztery dni, a prezes zawsze może zmienić zdanie) już tylko Lucjusz Nadbereżny i Przemysław Czarnek. W PiS jednak przekonują: pewnie będzie Lucek" – twierdzi dziennikarz we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Tymczasem Gociek i Gmyz podkreślają, że sprawa nie jest jeszcze pewna, a "wiewiórki przynoszą najdziksze plotki".

Po drugie pamiętamy historie z premierem Piotrem Glińskim, którego kandydaturę swego czasu Jarosław wyciągnął z kapelusza ku zaskoczeniu wszystkich "dobrze poinformowanych".

Kaczyński wybrał kandydata na premiera

Jarosław Kaczyński w ubiegły czwartek w rozmowie z Radiem Maryja, poinformował, że dokonał już wyboru kandydata PiS na premiera.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński dopytywany w Radiu Maryja, kiedy poznamy nazwisko, odpowiedział, iż sądzi "że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach". – Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna – przekazał.

– Ja już decyzję podjąłem, mam daleko idące uprawnienia wynikające ze statutu, (...) ale chciałbym to najpierw skonfrontować z większym zgromadzeniem członków naszej formacji – zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS ocenił, że kandydat na premiera "to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą". – Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu – stwierdził.

Dodał, że "tutaj chodzi w wielkiej mierze o to, żeby nie mieć obciążeń, w każdym razie wobec tego typu elektoratu".– O taki elektorat walczymy, o jego możliwie najdalej idące zjednoczenie poprzez Prawo i Sprawiedliwość – podkreślił.

Rzecznik prasowy PiS, Rafał Bochenek, pytany przez DoRzeczy.pl, czy zna decyzję prezesa Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedział, że "bardzo wąskie grono osób w partii zna to nazwisko".

– Oczywiście, w najbliższych tygodniach, bo już w marcu, poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera. To wydarzenie nada dynamikę na kolejne tygodnie i miesiące pracy naszego całego środowiska politycznego – wyjaśnił.

Czytaj też:

Nawrockiego zapytano o kandydata na premiera. Prezydent wbił szpilę TukowiCzytaj też:

Kaczyński wyklucza koalicję z Braunem. Większość Polaków mu nie wierzy