"To wyjątkowo wredne". Sikorski przerywa milczenie i uderza w opozycję

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej, skomentował wojnę w Iranie w kontekście pobytu Polaków na Bliskim Wschodzie.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu?

– Jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej. Jeżeli chodzi o kwestie logistyczne, są przygotowywane samoloty – poinformował.

Radosław Sikorski podkreślił jednak, że wciąż nie ma decyzji w tej sprawie ewentualnej ewakuacji Polaków. – Ewakuacja jest przedmiotem narady zespołu kryzysowego. Ewakuowanie obywateli z lotniska, na którym są komercyjne loty, nie byłoby szczytem racjonalności – mówił.

Sikorski uderza w opozycję

– Uważam, że to wyjątkowo wredne, że opozycja nie potrafi wyjąć żadnego tematu poza walkę partyjną. Każdy kolejny rząd stara się działać w interesie Polaków – powiedział, odnosząc się do zarzutów ze strony opozycji dotyczących braku akcji ewakuacyjnej z Bliskiego Wschodu.

Minister spraw zagranicznych stwierdził, że kilkaset osób zostało przewiezionych z Izraela, Jordanii i Libanu do Egiptu. – Tam lotniska są otwarte. Lotniska w rejonie uderzeń dronowych i rakietowych do dziś były zamknięte. (…) Nie wiem, jak panowie z PiS wyobrażają sobie lądowanie na zamkniętych lotniskach. Mieliśmy w historii taki przypadek i nie jest to tradycja, którą należy kultywować – mówił.

Radosław Sikorski stwierdził, że decyzje muszą być podejmowane racjonalnie, a coraz więcej biur podróży odwołuje wycieczki na Bliski Wschód. — Nie mamy prawnej możliwości wydania zakazu — powiedział.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu.

