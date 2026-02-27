Polska dała Ukrainie 43 miliardy euro. Lisicki: Według Sikorskiego bogacimy się

W najnowszym nagraniu na kanale YouTube Do Rzeczy Paweł Lisicki odniósł się do niektórych tez wygłoszonych przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w expose na temat polskiej polityki zagranicznej.

Lisicki: Szantaż Sikorskiego – albo UE albo Putin

Redaktor naczelny zwrócił uwagę, że z jednej strony nie usłyszeliśmy niczego zaskakującego. – Kilka elementów powtarza się jak w katarynce. Polska ma wybór albo być po stronie Unii Europejskiej albo być po stronie Rosji. Ponieważ po stronie Rosji być nie może, musi być po stronie UE, a więc musi akceptować wszystko, co UE nam proponuje – powiedział o przekazie Sikorskiego Lisicki.

– Każdy, kto tego nie dostrzega, zostaje oskarżony o sianie dezinformacji, o działalność na szkodę państwa, interesu publicznego itd., ponieważ z punktu widzenia Radosława Sikorskiego jedynym realnym wyjściem jest całkowite, bezwzględne, bezwarunkowe wsparcie dla Unii Europejskiej, a kto to podważa, ten opowiada się za Polexitem, czyli opowiada się za Rosją, czyli opowiada się za Putinem itd. Stała śpiewka – zwrócił uwagę redaktor.

Dane Instytuty w Kilonii. Polska dała Ukrainie 43 miliardy

Z drugiej strony w wystąpieniu pojawiły się nowe elementy. Lisicki poruszył m.in. tezę ministra Sikorskiego, że Polska zarabia i dobrze wychodzi gospodarczo.

– [...] Teza podstawowa na której oparta jest argumentacja ministra brzmi, że wskutek wojny na Ukrainie Polska się bogaci. Bogacą się Polacy, a gospodarka kwitnie – powiedział, przytaczając następnie dane niemieckiego Instytutu z Kilonii regularnie opracowującego dane dot. skali środków przeznaczanych przez poszczególne państwa na pomoc dla Ukrainy. Z badań – przytoczonych też w tygodniku Do Rzeczy – wynika, że w okresie od lutego 2022 roku do końca października 2025 Polska dała Ukrainie 43 miliardy euro. To około 180 miliardów złotych. Kwota obejmuje pomoc dla uchodźców.

Dla porównania – więcej dały tylko dwa kraje o wiele od Polski bogatsze. USA – 114 mld euro i Niemcy – 72 mld euro.

