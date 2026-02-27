Rosjanie użyli broni fosforowej. Celem budynki mieszkalne

Informację o ataku podała w mediach społecznościowych 28. Oddzielna Brygada Zmechanizowana. Wojskowi opublikowali nagranie dokumentujące uderzenie.

Nie tylko fosfor i bomba lotnicza. Atak trwa

Jak wynika z oficjalnych danych, w Konstantynówce wciąż przebywa około 2 tysięcy cywilów. Ukraińscy żołnierze relacjonują, że wojska rosyjskie kontynuują ataki na miasto również przy użyciu dronów FPV.

"To nie armia jest przeciwko nam, to prawdziwe zło. A jedynym sposobem, abyśmy mogli żyć w pokoju, jest powstrzymanie go" – słyszymy w opublikowanym przez brygadę nagraniu wideo, które krąży po mediach społecznosciowych.

Przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę, Konstantynówkę zamieszkiwało ponad 75 tys. ludzi.

Atak Rosji na Ukrainę. Poderwano polskie myśliwce

W czwartek wczesnym rankiem w naszej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Działania te mają związek z nocnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.

O poderwaniu myśliwców poinformowało w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Uwaga. W związku z kolejnym w ostatnim czasie zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" – czytamy.

Wojsko podkreśliło, że zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. "Operują myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" – wskazano.

