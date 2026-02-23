Czarzasty w Kijowie: Sejm i Rada Najwyższa Ukrainy podpisały porozumienie

Czarzasty przybył z wizytą do ukraińskiej stolicy w poniedziałek (23 lutego), w przeddzień czwartej rocznicy rosyjskiej inwazji – podała w komunikacie Kancelaria Sejmu.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim marszałek poinformował, że rozmawiali przede wszystkim o integracji Ukrainy z Unią Europejską i polskim wsparciu dla Kijowa. – Bezpieczeństwo Ukrainy wzmocni się, kiedy ten kraj wejdzie do UE i dlatego Polska będzie pomagała w procesie integracji – podkreślił.

Ukraina chce wejść do UE. Sejm i Rada Najwyższa podpisały porozumienie ws. przyspieszenia negocjacji

– Wiemy, jak uzgadniać prawo krajowe z prawodawstwem unijnym i jak dobrze wykorzystywać unijne fundusze, i możemy się tą wiedzą podzielić – przekonywał Czarzasty. Poinformował również, że Sejm i Rada Najwyższa Ukrainy podpisały porozumienie, którego celem jest przyspieszenie negocjacji członkowskich z UE.

– Ukraina w Unii to szansa dla polskiego biznesu i o tym również rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim – powiedział marszałek dziennikarzom. Podkreślił, że trzeba tę szansę wykorzystać, ale – jak zaznaczył – "polscy przedsiębiorcy nie będą robili biznesu, jeśli będziemy mieli złe relacje z Ukrainą".

Słowacja wstrzymała dostawy prądu na Ukrainę. Czarzasty: Polska pomoże

Politycy rozmawiali także o kryzysie energetycznym na Ukrainie wywołanym rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną. Jak przekazał Czarzasty, polskie władze zadeklarowały gotowość pomocy Ukrainie w reakcji na decyzję Słowacji, która wstrzymała dostawy energii elektrycznej dla Kijowa. Zaznaczył przy tym, że "Polska zrobi wszystko, aby pomóc Ukrainie, tak żeby nie osłabić własnych możliwości".

– Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że nie wie, gdzie jest polska racja stanu – argumentował marszałek Sejmu. Podsumowując spotkanie z Zełenskim stwierdził, że "to były dobre i poważne rozmowy".