Czarzasty blokuje kolejny projekt prezydenta. "Jest niedopracowany"

Najpierw marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie nadał numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy o SAFE 0 proc. Jak dodał, są "bardzo poważne wątpliwości" co do jego zgodności z konstytucją. – Kieruje dziś wnioski o bardzo szeroko rozbudowane analizy zarówno zgodności ustawy z konstytucją, jak i zabezpieczenia realnego w środki finansowe oraz skutków sytuacji, kiedy Narodowy Bank Polski nie będzie miał zysku i jeżeli państwo będzie zadłużone na przykład na 200 mld zł – mówił Czarzasty na konferencji prasowej w czwartek (19 marca).

– Materia nie jest jasna ani prosta, dlatego będziemy postępowali w tej sprawie bardzo racjonalnie, ale nie mrozimy żadnego projektu – przekonywał.

Teraz okazuje się, że lider Lewicy podobną "blokadę" zastosował wobec innej propozycji z Kancelarii Prezydenta. "Projekt Karola Nawrockiego o sądownictwie nie trafi na razie do sejmowych prac, bo zdaniem Włodzimierza Czarzastego ma on niedopracowane uzasadnienie" – informuje "Rzeczpospolita". Czarzasty przekazał, że prezydencki projekt został skierowany do wstępnej analizy do sejmowego Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz. Według marszałka, uzasadnienie propozycji pozostawia wiele do życzenia. "Rz" zwraca uwagę, że to kolejny raz, gdy polityk stosuje tzw. weto marszałkowskie.

Nawrocki wetuje i przedstawia własny projekt

W lutym prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu ustawy o KRS, przygotowanej przez resort sprawiedliwości. Jednocześnie tego samego dnia upubliczniony został prezydencki projekt w tej sprawie, który został już skierowany do Sejmu. Projekt przewiduje "wprowadzenie obowiązków, które mają przywrócić zakaz kwestionowania przez sędziego obowiązywania, pomijania lub odmowy stosowania Konstytucji i ustaw w zakresie dotyczącym ustroju sądów oraz procedury powoływania sędziów i mianowania asesorów sądowych".

W projekcie zaproponowano kary więzienia dla funkcjonariuszy publicznych, którzy w ramach obowiązków kwestionują uprawnienia prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i KRS. Zakazuje się sędziom kwestionowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, podważania ich istnienia, skuteczności lub obowiązywania.

