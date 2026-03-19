SAFE 0 proc. Marszałek Sejmu zdecydował ws. projektu prezydenta

– Kieruje dziś wnioski o bardzo szeroko rozbudowane analizy zarówno zgodności ustawy z konstytucją, jak i zabezpieczenia realnego w środki finansowe oraz skutków sytuacji, kiedy Narodowy Bank Polski nie będzie miał zysku i jeżeli państwo będzie zadłużone na przykład na 200 mld zł – mówił Czarzasty na konferencji prasowej w czwartek (19 marca).

– Materia nie jest jasna ani prosta, dlatego będziemy postępowali w tej sprawie bardzo racjonalnie, ale nie mrozimy żadnego projektu – przekonywał.

Projekt ustawy o SAFE 0 proc. bez numeru druku. Czarzasty ogłosił decyzję

Jak tłumaczył marszałek, prezydencki projekt ustawy w sprawie SAFE 0 proc. został skierowany do wstępnej analizy do sejmowego Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji.

– Po informacji, którą dostałem, nie nadaję numeru druku temu projektowi – oświadczył. Jak mówił, "są bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności tej ustawy". – Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 konstytucji – dodał.

Artykuł ten stanowi, że "inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów".

Czy NBP może finansować wojsko? Prezydent proponuje rozwiązanie

Prezydent Karol Nawrocki, zanim odmówił podpisania ustawy o SAFE, złożył w Sejmie własny projekt, który zakłada finansowanie wojska ze środków pozyskanych z zysku ze sprzedaży złota kupionego w ostatnich latach przez Narodowy Bank Polski pod wodzą Adama Glapińskiego. Nawrocki swoją propozycję nazywa "polskim SAFE 0 procent".

Według Zbigniewa Boguckiego, szefa prezydenckiej kancelarii, przy mądrym gospodarowaniu rezerwami NBP można, bez ich uszczuplania, wygenerować w najbliższych 4-5 latach kwotę ok. 200 mld zł po to, żeby przekierować je do proponowanego przez prezydenta Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych.

Zdaniem rządu, prezydencka propozycja nie ma źródeł finansowania, ponieważ NBP od kilku lat wykazuje straty. W opinii premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego, prezydenckie weto wobec SAFE oznacza zagrożenie polexitem.

Rządowy plan B po wecie Nawrockiego

W związku z prezydenckim wetem rząd wdrożył zapowiadany plan B. Premier zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, która przyjęła uchwałę upoważniającą szefów resortów obrony i finansów do zaciągnięcia pożyczki w ramach SAFE. – Weto prezydenta nas nie zatrzyma – oświadczył Tusk.

Uchwała rządu daje możliwość przekazania środków z unijnego programu tylko na potrzeby wojska, a nie policji i Straży Granicznej, na co zezwalała ustawa zawetowana przez prezydenta.

